الترفيه

ولي عهد بريطانيا يتطوع لصالح المشردين

ولي عهد بريطانيا وابنه يشاركان في إعداد الطعام للمشردين
20 ديسمبر 2025 23:12

اصطحب الأمير وليام ولي عهد بريطانيا، ابنه الأكبر الأمير جورج إلى جمعية خيرية للمشردين في العاصمة  لندن حيث ساعدا في إعداد غداء عيد الميلاد للمحتاجين.
وكان للزيارة تأثير خاص ​على الأمير وليام لأن والدته ‌الراحلة الأميرة ديانا اصطحبته إلى نفس ​الجمعية عندما كان في الحادية عشرة ⁠من ‌عمره، وهي التجربة التي ألهمته لإنشاء برنامج يهدف إلى إنهاء التشرد.

وخلال الرحلة إلى مركز جمعية "ذا باسدج"، وقع جورج ⁠في دفتر الزوار على نفس الصفحة التي سبق ⁠أن وقعت عليها ديانا التي توفيت في حادث سيارة في باريس عام 1997 ​عندما كان وليام في الخامسة عشرة من عمره.
وشارك جورج، البالغ 12 عاما، ووالده في إعداد الطعام وتبادلا الضحك مع موظفي المطبخ قبل أن يتوجها للخارج لترتيب الطاولات.

وقال ​متحدث باسم القصر "كان ‍من المهم بالنسبة لأمير ويلز أن يشارك الأمير جورج في عمل ذا باسدج وقضاء بعض الوقت في التطوع ‍مع الفريق".
وتابع "استمتع كلاهما كثيرا بمقابلة ⁠الموظفين والمتطوعين وطالبي الخدمة، ​بالإضافة إلى معرفة المزيد عن عمل المؤسسة الخيرية".
وبجانب عمله في مكافحة ​التشرد، يدعم وليام أيضا القضايا البيئية ويطلق ‍حملات من أجل مزيد من الانفتاح على قضايا الصحة النفسية.
ومن المتوقع أن يقضي وليام وزوجته كيت وأطفالهما الثلاثة عيد الميلاد في مزرعة ولده الملك تشارلز الثالث في ساندرجم بشرق ‌إنجلترا.

المصدر: رويترز
الأمير وليام
مشردين
التطوع
العمل التطوعي
