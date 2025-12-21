سابقة تاريخية.. أول رحلة لرائد فضاء على كرسي متحرك

أصبحت مهندسة ألمانية السبت أول مستخدم لكرسي متحرك يخرج إلى الفضاء، بعد قيامها برحلة قصيرة على متن مركبة تابعة لشركة "بلو أوريجين".

وأطلقت الشركة المملوكة للملياردير الأميركي جيف بيزوس صاروخها نيو شيبرد في مهمة جديدة شبه مدارية في تمام الساعة 8,15 صباحا (14,15 ت غ) من قاعدتها في تكساس.

واجتازت ميكايلا"ميتشي" بنتهاوس، مهندسة الطيران والفضاء والميكاترونيكس في وكالة الفضاء الأوروبية، مع خمسة سياح فضائيين آخرين خط كارمان الذي يشكل الحد الفاصل بين الغلاف الجوي والفضاء في الرحلة التي استغرقت نحو 10 دقائق.

وتستخدم ميكايلا"ميتشي" الكرسي المتحرك نتيجة تعرضها لإصابة في النخاع الشوكي إثر حادث دراجة هوائية جبلية.

وقالت في مقطع فيديو نشرته شركة بلو أوريجين "بعد الحادث الذي تعرضت له، أدركت بحق كم أن عالمنا لا يزال مغلقا" أمام الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأضافت "إذا أردنا أن نكون مجتمعا شاملا، علينا أن نكون شاملين في كل جانب، وليس فقط في الجوانب التي نرغب أن نكون فيها كذلك".

وأقلع الصاروخ الذي يعمل بشكل آلي بالكامل نحو الفضاء، ثم انفصلت عنه الكبسولة التي تحمل السياح الفضائيين قبل أن تهبط برفق في صحراء تكساس.

وهذه هي الرحلة المأهولة ال16 لشركة بلو أوريجين التي تقدم منذ سنوات برنامج رحلات سياحية فضائية بواسطة صاروخها نيو شيبرد، دون الاعلان عن كلفتها.

وبعث رئيس وكالة ناسا الجديد، جاريد ايزاكمان، بتهنئة إلى ميكايلا"ميتشي" في منشور على منصة اكس، قائلا "لقد ألهمت الملايين للنظر إلى السماء وتخيل ما هو ممكن".



