مسابقة «من التراث إلى المائدة» تعزِّز الشغف بالمطبخ الإماراتي

دبي (الاتحاد)

اختتمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والمركز الدولي لفنون الطهي فعاليات الدورة الأولى من مسابقة المأكولات الإماراتية، «من التراث إلى المائدة» بنجاح، والتي أقيمت بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومهرجان سكة للفنون والتصميم 2026، وبدعمٍ من منصة فودفيرس.

واحتفت المبادرة بالمطبخ الإماراتي الغني وتنوع مكوناته المحلية الأصيلة، كما وفرت منصة مميزة لإبراز الجيل المقبل من نجوم الطهي.

ودعت المسابقة الطهاة الصاعدين المقيمين في دبي من مختلف الجنسيات لإبراز إبداعاتهم من خلال تقديم الأطباق الإماراتية التقليدية والتراثية بأسلوبٍ جديد ومبتكر، باستخدام تشكيلة مميزة من المكونات المحلية الأصيلة.

ومن بين مئات المشاركين عبر الإنترنت، تم اختيار 8 متأهلين استثنائيين للحضور والتنافس ضمن مسابقاتٍ عرضت ببث مباشر.

واجتمع هؤلاء الطهاة الموهوبون في المركز الدولي لفنون الطهي بدبي لتحضير أطباقهم النهائية أمام لجنة تحكيم متميزة ضمت نخبة من الخبراء، من بينهم آندي كاذبرت، رئيس منظمة وورلد شيفز، ومحمد أورفلي، الرئيس التنفيذي ورئيس الطهاة في مطعم أورفلي بروز، ونبهان عبد الرحمن، الشيف والمستشار في مجال المأكولات والمشروبات في فندق جميرا أبراج الإمارات.

علياء العلي الفائزة بالمركز الثاني في مسابقة المأكولات الإماراتية 2025

وشهدت المسابقة اختيار فائزتين، حيث حصدت عائشة خوري المركز الأول، أما علياء العلي، فقد فازت بالمركز الثاني. وإلى جانب الجوائز المالية، ستحصل الفائزتان على فرص لعرض إبداعاتهما الفائزة في مهرجان سكة للفنون والتصميم 2026، ومهرجان مذاق دبي، مما يمنحهما منصة قوية للانطلاق في مسيرتهما المهنية في عالم المأكولات وفنون الطهي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: أكدت مسابقة المأكولات الإماراتية «من التراث إلى المائدة» التزام دبي الراسخ بالحفاظ على جذورها الثقافية العريقة، بالتوازي مع مواصلة مسيرتها نحو مستقبل مزدهر.

ونتقدم بخالص التهاني إلى الفائزتين، وإلى جميع الطهاة المشاركين في المسابقة، تقديراً لما قدموه من مستويات متميزة من الإبداع والابتكار.

وتهدف هذه المسابقة إلى تمكين الطهاة الصاعدين، وتشجيعهم على توظيف المكونات الإماراتية الأصيلة والأطباق التقليدية بأساليب مبتكرة، بما يسهم في صون هوية المطبخ الإماراتي، وتسليط الضوء على كنوزه الغنية، والارتقاء بفنون الطهي. كما توفر المسابقة منصة داعمة تتيح للمواهب الواعدة فرصاً حقيقية للتطوير والتقدم في قطاع المأكولات والمشروبات. وتسهم هذه المبادرات في ترسيخ ثقافة المطبخ الإماراتي، وتعزيز الوعي والاهتمام بالمأكولات الوطنية، إلى جانب دعم مسيرة النمو والتطور المستدام الذي يشهده قطاع المأكولات والمشروبات في دبي.

وقال سونجي راجا، المدير والرئيس التنفيذي لدى المركز الدولي لفنون الطهي: تشكّل مسابقة «من التراث إلى المائدة» بالمطبخ الإماراتي إنجازاً للمركز الدولي لفنون الطهي، لاسيما أنها تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي من خلال فنون الطهي. وتسهم المسابقة في تمكين جيل جديد من الطهاة وعشاق المأكولات وفنون الطهي، كما تشجع المواهب المميزة المقيمين في الإمارات على التطور والنمو.

وتؤكد هذه المبادرة التزام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وهيئة الثقافة والفنون في دبي بالحفاظ على تراث المطبخ الإماراتي والترويج له. وتهدف مسابقة «من التراث إلى المائدة» إلى إثراء مشهد المأكولات وفنون الطهي الحيوي في دبي بنكهات إماراتية أصيلة، من خلال تعزيز تفاعل المجتمع ورعاية جيل من المواهب المحلية ممن يعشقون فنون الطهي.