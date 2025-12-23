الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه

«دبي للتسوق» يستقبل عام 2026 باحتفالات غير مسبوقة

«دبي للتسوق» يستقبل عام 2026 باحتفالات غير مسبوقة
23 ديسمبر 2025 11:18

دبي (الاتحاد)

يحتفل «مهرجان دبي للتسوق» بليلة رأس السنة بطريقة استثنائية تُعد من أبرز الاحتفالات في تاريخ الإمارة، حيث تنطلق عروض الألعاب النارية المبهرة عند منتصف الليل في مواقع متعددة، إلى جانب حفلات موسيقية كبرى، وتجارب ترفيهية تفاعلية على الواجهة المائية. ويتيح المهرجان للسكان والزوار استقبال عام 2026 في أجواء شتوية مشمسة، وسط لحظات استثنائية مليئة بالفرح والبهجة في مختلف أرجاء دبي.تتوهّج سماء دبي بعروض الألعاب النارية الخاصة بـ «مهرجان دبي للتسوق» عند منتصف الليل، وذلك في 3 مواقع رئيسة بشكل متزامن: سوق السيف، بلوواترز، شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس، وحتّا. وتحوّل هذه العروض الأحياء التاريخية، والسواحل المضيئة، والمناظر الجبلية إلى احتفال متكامل يستقبل العام الجديد بإشراق وفرح. يستضيف فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول واحداً من أبرز احتفالات رأس السنة في دبي، يجمع بين فنانين من الطراز الأول، بمشاركة كل من بدر الشعيبي وفرقة ديسكو مصر، اللذان يُعرفان بحيويتهما وإبداعهما في المشهد الفني على مستوى المنطقة. يحظى الزوار بفرصة مشاهدة عرض طائرات الدرون من «مهرجان دبي للتسوق» قبل بدء العد التنازلي لبداية العام الجديد، وهو أكبر عرض جوي قصصي في المنطقة، يجري عرضه في جزيرة بلوواترز وذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس مرتين يومياً عند الساعة 8:00 مساءً و10:00 ليلاً. ويتميز عرض العام الجاري بطائرات أكثر لمعاناً وسرعة، وتشكيلات أكثر مرونة وحيوية، مع وجود طائرات مزودة بالتأثيرات النارية، ما يوفر للمشاهدين تجربة بصرية مذهلة وغير مسبوقة. ويشتمل جدول ليلة رأس السنة على إقامة عرضين لطائرات الدرون تشتمل مشاركة حتّا في فعاليات «مهرجان دبي للتسوق» على عرضٍ آسر للألعاب النارية في جبال الحجر عند منتصف الليل. ويحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بتجارب مهرجان دبي للتسوق في «حتّا وادي هب» خلال النهار، والمشاركة في تجربة العد التنازلي الغامرة وسط الطبيعة خلال الليل.

