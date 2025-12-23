الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه

أيتن عامر.. رحلة مفارقات طريفة

أيتن عامر
23 ديسمبر 2025 11:29

محمد قناوي (القاهرة) 
تستعد الممثلة أيتن عامر للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، مع ياسر جلال، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، سلوى عثمان، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.
وأوضحت أيتن أن العمل يمزج بين الكوميديا الاجتماعية والمواقف الإنسانية الخفيفة، ويمثل اللقاء الثاني الذي يجمعها بياسر جلال، بعد تعاونهما سابقاً في الموسم الأول من مسلسل «جودر».
وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «مودي»، وهو مذيع تلفزيوني يتمتع بجاذبية خاصة، تدخل حياته في دائرة من الأزمات والمواقف الكوميدية، إلى جانب تعرضه لعمليات نصب تكشف عن جوانب خفية في شخصيته، وتعيد تشكيل علاقته بعائلته والمحيطين به.
وتجسد أيتن خلال الأحداث شخصية زوجة «مودي»، لتنطلق بينهما رحلة مليئة بالمفارقات الطريفة. كما تظهر سلوى عثمان في دور والدتها، لتضفي بخفة ظلها مساحة إضافية من الكوميديا عبر مشاهد المشاكسات مع ياسر جلال.
كما انتهت أيتن عامر من تصوير المسلسل الكويتي «مغلق للصيانة»، بطولة محمد العلوي، عبد الله المسلم، أحمد حمدي، حسن إبراهيم، والراحل سليمان عيد، قصة وإخراج عمار هاشم الموسوي، ويتألف من 8 حلقات، ويقدم معالجة درامية مختلفة تعتمد على الصراع النفسي داخل مساحة مغلقة، حيث تتشابك مصائر شخصيات عالقة داخل مصعد معطل، في تجربة إنسانية مشحونة بالمشاعر والتوتر.
وأشارت إلى أن مسلسل «مغلق للصيانة» يمثل أول بطولة درامية مطلقة لها في الدراما الكويتية، والثانية في مسيرتها بعد مشاركتها في مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي» مع ماجد المصري، كما يعد امتداداً لتجربتها في الدراما الخليجية، التي كان آخرها المسلسل الإماراتي «وش سعد» الذي عرض رمضان الماضي.
وعلى الصعيد السينمائي، أوضحت أيتن عامر أنه تم عرض فيلم «المنبر»، الحاصل على جائزة أفضل فيلم روائي متوسطي طويل في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط في دورته الأخيرة، ويشارك في بطولته أحمد حاتم، عمر السعيد، أحمد فهيم، سامح الصريطي، كمال أبو رية، من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبد العال.

