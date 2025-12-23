نيللي كريم.. سيدة أعمال تواجه أزمات

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك نيللي كريم في ماراثون دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل «على قد الحب»، يشاركها البطولة شريف سلامة، ومها نصار، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد. وتجسد نيللي في العمل شخصية سيدة أعمال ناجحة تعيش حياة مستقرة وسعيدة، تنقلب حياتها رأساً على عقب، وتواجه العديد من التوترات والأزمات التي تغيّر مسارها تماماً، ويتألف المسلسل من 30 حلقة.



وأعربت نيللي كريم عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية من الجمهور تجاه فيلم «القصص»، للمخرج أبو بكر شوقي، وتجسد فيه شخصية أم لـ 4 شباب، وتدور أحداثه حول علاقة صداقة تنمو بالمراسلة بين «أحمد»، و«ليز»، منذ عام 1967. كما تنتظر نيللي عرض فيلم «جوازة ولا جنازة» في صالات السينما المحلية والعربية، يشاركها بطولته شريف سلامة، ولبلبة، من إخراج أميرة دياب، التي شاركت في التأليف مع دينا ماهر، وتدور أحداثه حول «تمارا»، الأم العزباء من عائلة عريقة متعثّرة، توشك على الزواج لتأمين مستقبل عائلتها.