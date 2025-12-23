أبرز تجارب الشتاء على جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)



تستضيف جزيرة ياس موسم شتاء حافلاً بالعروض الموسمية والفعاليات الخاصة، بالتزامن مع عودة عدد من الفعاليات السنوية المميزة. ومن العروض الحصرية في ياس مول وأبرز فنادق الجزيرة، إلى اللمسات والديكورات الشتوية داخل المدن الترفيهية، والأجواء الموسمية الممتدة على طول ياس مارينا وياس باي ووترفرونت، تتوزع المظاهر الاحتفالية في مختلف أرجاء الجزيرة. ويعد هذا العام بموسم أعياد حافل بالسحر والحيوية.



«عالم فيراري»تتواصل أجواء الشتاء المميزة في «عالم فيراري» بتجارب احتفالية متجددة، حيث تتحول المدينة إلى مساحة ترفيهية مفعمة بالطاقة، ضمن احتفالات مهرجان الشتاء التي تمتد على مدار 5 أسابيع.

يمكن للعائلات المشاركة في مغامرة «أمنيات جيو الشتوية»، وهي تجربة عائلية ترفيهية تقودها شخصيات المدينة «بيلا» و«جاك» و«جيو» عبر المناطق الترفيهية المختلفة في «عالم فيراري» والتي أُعيد تصورها بروح موسمية خاصة، لتقدم برنامج يومي حافل بالمفاجآت، ولقاءات الشخصيات، وجلسات سرد القصص، إلى جانب تجربة إضاءة شجرة عيد الميلاد التي تُعيد مشاعر الطاقة والحيوية إلى ساحة لا بيازا والشارع الإيطالي.

وتتواصل الأجواء الاحتفالية في مختلف أرجاء المدينة من خلال مناطق لعب مغطاة بالثلوج، ومساحات تفاعلية مصممة خصيصاً للأطفال الصغار مستوحاة من شخصيات «عالم فيراري»، إضافة إلى عروض رقص جماعية نابضة بالحركة، ومعزوفات كمان حيّة تضفي المزيد من الألق على مشهد الاحتفالات الشتوية.

كما يمكن للزوار استكشاف ملعب الثلج، والمشاركة في لعبة لوحية بالحجم الطبيعي داخل سينما مارانيلو، أو الانطلاق في تجربة التزلج على الحلبة المتلألئة، لتغدو «عالم فيراري» محطة شتوية متكاملة للعائلات التي تحتفي بالموسم على جزيرة ياس.



«عالم وارنر براذرز»تقدم فعاليات الشتاء في «عالم وارنر براذرز» تجربة شتوية ساحرة، حيث تتحول المدينة إلى أرض العجائب الشتوية، خلال الفترة من 6 ديسمبر 2025 - 11 يناير 2026، في احتفالية موسمية تمتد على مدار أسابيع، لتُجسّد أبرز الفعاليات الشتوية على مستوى دولة الإمارات.

وتتجلى ملامح الموسم في الديكورات المتلألئة، والألحان الاحتفالية، وحضور أكثر من 60 شخصية محببة تتجول في مختلف المناطق، لتمنح كل ركن طابعاً قصصياً متجدداً ضمن رحلة شتوية متكاملة. وفي قلب هذه الأجواء، يشهد مسرح «وارنر براذرز بلازا» العرض المسرحي الجديد كلياً «باه، هامداك!»، حيث يقدّم دافي داك، وباغز باني، ولولا باني، وشخصيات لوني تونز مغامرة موسمية نابضة بالحيوية، تضفي أجواءً احتفالية مبهجة على التجربة الشاملة داخل المدينة الترفيهية.

وتتواصل الأجواء الحيوية عبر لقاءات تفاعلية متجددة، تمتد من حفلات الرقص التي يقودها دافي داك، واللحظات الاحتفالية برفقة عائلة فلينستون، وصولاً إلى مغامرات شتوية غامرة مع سكوبي - دو وأصدقائه. كما تضفي «غوثام سيتي» طابعاً مرحاً بلمسة مشاكسة مع ظهور ذا جوكر وهارلي كوين في مشاهد مليئة بالحركة، فيما يلتقي باتمان وبلاك كناري في ظهور خاص يثري أجواء الحدث. وللصغار، تتيح منطقة «هولي جولي بليس» مساحة إبداعية تفاعلية، قبل أن تختتم الزيارة بعرض «وارنر براذرز» السينمائي الذي يشكل ختاما بصرياً فريداً ليوم زاخر بالمشاهد والتجارب الشتوية.

ويستفيد الضيوف من مجموعة من العروض الموسمية المتاحة للفترة محدودة مثل عرض «العائلة والأصدقاء» المخصص للمقيمين في دولة الإمارات. كما تتوفر تذكرة «يوم واحد لزيارة أي مدينتين ترفيهيتين» لتمنح للزوار تجربة مزدوجة تشمل مواقف سيارات مجانية وخدمة النقل بالحافلات.

«سي وورلد»

تعود احتفالية «عجائب البحر» إلى «سي وورلد جزيرة ياس»، خلال الفترة من 6 ديسمبر 2025 - 11 يناير 2026، لتضفي على المدينة الترفيهية للأحياء البحرية أجواء موسمية تنبض بالحيوية والبهجة. وسيستمتع الضيوف على مدار فترة الاحتفالية بعرض احتفالي مباشر وأنشطة إبداعية مخصصة للأطفال، ولقاءات مع الشخصيات، إلى جانب باقة من الفعاليات الموسمية التي تعكس روح وبهجة الأعياد.ويشهد هذا الموسم عودة «السيد وندر»، حيث يدعون العائلات إلى استكشاف مغارتهم تحت الماء والتقاط صور تذكارية توثق هذه اللحظات. ويمكن للصغار مواصلة أنشطتهم عبر مسار تعليمي في عوالم «سي وورلد»الغامرة، يجمعون خلاله طوابع خاصة في كل محطة، قبل الحصول على بطاقة بريدية تذكارية في ختام الجولة.

وفي مناطق القطب الجنوبي، يتواجد خبراء «سي وورلد» لتقديم معلومات شائقة حول أنواع البطاريق الستة المقيمة في المدينة، بالتزامن مع دخولها موسم التعشيش، في تجربة معرفية تثري اهتمام الزوار بالحياة البحرية على اختلاف أعمارهم. ومع العروض المباشرة، والأنشطة التفاعلية، واللمسات الاحتفالية في أرجاء المكان، ترسخ احتفالية «عجائب البحر» مكانة «سي وورلد» وجهة شتوية عائلية تجمع بين الترفيه والمعرفة ضمن أجواء موسمية متكاملة.



«ياس مارينا»يتألق «ياس مارينا»، خلال موسم الأعياد بباقة من الفعاليات الاحتفالية النابضة بالحيوية وتجارب الطعام الشهية عبر وجهاته المطلة على الواجهة البحرية، ضمن مرسى يتزين بلمسات موسمية أنيقة تتصدرها شجرة احتفالية تشكّل محور المشهد.



«ياس مول» تتحول منطقة «تاون سكوير» في «ياس مول»، خلال موسم الأعياد إلى مساحة تحتفي بالأجواء الموسمية، مع أروع الديكورات والزينة الاحتفالية، التي تشكل نقطة التقاء رئيسة لفعاليات الموسم.وستتاح للعائلات فرصة التقاط أجمل الصور التذكارية، إلى جانب الاستفادة من ركن مخصص لتغليف الهدايا يضيف طابعاً شخصياً إلى تجربة التسوق. وتسهم هذه التفاصيل مجتمعة في تقديم أجواء موسمية دافئة ومريحة، تلائم العائلات الراغبة في توثيق لحظات مميزة خلال فترة الأعياد.