موزة الزيودي.. التوعية خطوة مهمة نحو الاستدامة

خولة علي (أبوظبي)



كرّست المهندسة موزة الزيودي، الحاصلة على الماجستير في هندسة البيئة والمياه، جهودها لنشر الوعي البيئي وتعزيز الاستدامة في المجتمع الإماراتي، مستفيدة من خلفيتها العلمية القوية، وما أعدته من إصدارات ومنشورات وبحوث علمية تساهم في دعم وتطوير الأنظمة البيئية المختلفة. نشأتها في الفجيرة، تلك اللوحة الطبيعية الساحرة التي تجمع بين الجبال الشامخة والمزارع الممتدة على السفوح والأودية المتدفقة، بالإضافة إلى الإطلالة البحرية الزرقاء الدافئة، كانت السبب وراء اختيارها التخصص في الهندسة البيئية. فقد أرادت من خلال معرفتها العلمية أن تخدم تطلعات الدولة نحو الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة النظيفة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في الحفاظ على البيئة والطبيعة. الثقافة البيئية في الوقت الذي تتسابق فيه الدول نحو اعتماد الموارد الصديقة للبيئة في مجتمعاتها ومؤسساتها وأنظمتها الاستهلاكية، بهدف الحد من آثار التغير المناخي وتداعياته الخطيرة على كوكب الأرض، تؤكد موزة الزيودي أن التوعية البيئية تعد خطوة أساسية لتغيير السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة ومواردها الطبيعية. وترى أن تعزيز الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع يمثل الوسيلة الأنجع لتحقيق استدامة الموارد الطبيعية. لذلك، تسعى الزيودي من خلال عملها في قطاع البيئة إلى ابتكار برامج وأساليب عملية لنشر الوعي بين مختلف الفئات المجتمعية، بدءاً من الأطفال في المدارس، وصولاً إلى الكبار في المؤسسات الحكومية والخاصة. وقد شاركت في عدة منتديات وملتقيات ومعارض متخصصة في البيئة والاستدامة، كما قدمت محاضرات وورش عمل هادفة ركزت فيها على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وإعادة التوازن إلى الطبيعة، وتقليل الهدر في الطاقة والمياه. وتؤكد أن حماية البيئة مسؤولية جماعية، لا يتحملها الفرد وحده، بل تتطلب التعاون والتكاتف والانضباط من الجميع للوصول إلى مستوى عالٍ من الوعي البيئي. مسار مهني نشأت الزيودي في بيئة محافظة على طبيعتها وتضاريسها الفريدة، والتي تعد عامل جذب للزوار والسياح الباحثين عن الهدوء ونقاء الهواء بعيداً عن صخب المدن وضجيجها. هذا الارتباط المبكر بالطبيعة حفزها على تحمل المسؤولية في المحافظة عليها، ودفعها لفهم كيفية حماية الموارد الطبيعية من التلوث والتمدد العمراني غير المنظم. ومن هنا جاء اختيارها دراسة هندسة البيئة والمياه، لتتمكن من إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة ووضع حلول وتقنيات علمية لمواجهة التحديات البيئية من دون الإضرار بالنظام البيئي. وعملت الزيودي على تطوير مشاريع بحثية متخصصة في مجال إدارة المياه والطاقة النظيفة، بهدف تقديم حلول مبتكرة لدعم الاستدامة في الإمارات. كما ركزت أبحاثها على دراسة تأثير النشاط البشري على البيئة الطبيعية، ووضع استراتيجيات للتقليل من التأثيرات السلبية للتوسع العمراني والتلوث الصناعي، وذلك من خلال تبني أساليب علمية دقيقة وفعّالة. اهتمام الدولة تؤكد الزيودي على حرص الدولة واهتمامها الكبير بالبيئة، من خلال الفعاليات والدورات والمعارض التي تنظمها بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يقام سنوياً، ويعكس توجه الدولة نحو اعتماد الطاقة المتجددة، ما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة التقليدية، وتعزيز استخدام الطاقة البديلة والمستدامة. كما تشير إلى أن هذه الفعاليات ساعدت في تعزيز وعي المؤسسات والأفراد بأهمية الاستدامة البيئية، وتوفير منصات لتبادل الخبرات العلمية والتقنية مع الخبراء العالميين. مشاركات وإنجازات شاركت الزيودي في عدة مؤتمرات وفعاليات دولية متخصصة في الاستدامة، منها أسبوع أبوظبي للاستدامة والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وعدد من المؤتمرات البيئية الدولية. ومن أبرز إنجازاتها إصدار كتاب بعنوان «دليلك لسياحة بيئية في الفجيرة»، يسلط الضوء على مفهوم السياحة البيئية وأهميتها في الإمارة، ويستعرض أبرز المواقع الطبيعية مثل المحميات الجبلية والبحرية والشواطئ والسدود، ويبرز دور السياحة البيئية في تعزيز الوعي بالحفاظ على البيئة. كما عملت على توثيق التجارب المجتمعية المحلية في دعم السياحة البيئية وكيف يمكن تحويل الموارد الطبيعية إلى فرص تعليمية وسياحية مستدامة. ساهمت الزيودي في تعزيز دور مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية التي حصلت على جائزة «الرقابة الناعمة للبيئة المستدامة» كأفضل مؤسسة بيئية، وعلى «شهادة آيزو» في الجودة والبيئة والصحة والسلامة. وتواصل جهودها من خلال البحوث والدراسات العلمية، وتبادل الخبرات مع خبراء البيئة والطاقة في أبرز المؤتمرات العالمية، لتظل صوتاً مؤثراً وناشطاً في تعزيز الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية، وتعمل على تطوير برامج توعية طويلة الأمد تهدف إلى نشر ثقافة البيئة. خطط مستقبلية تطمح الزيودي إلى توسيع نطاق تأثيرها من خلال تطوير برامج تعليمية متقدمة في مجال البيئة، وربطها بالمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، لتعزيز الوعي البيئي منذ الصغر وحتى الكبار. كما تسعى إلى دعم مشاريع الابتكار في الطاقة المتجددة والمياه المستدامة، وتبني حلول ذكية للتحديات البيئية، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة، وضمان مستقبل أخضر للأجيال.