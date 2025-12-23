«حتّا - مهرجان دبي للتسوق» تصل إلى مرحلتها الختامية

وصلت فعالية «حتّا - مهرجان دبي للتسوق» إلى مرحلتها الختامية بالتزامن مع بلوغ مهرجان دبي للتسوق الأسبوع الأخير من برنامج شهر ديسمبر، مقدمة للجمهور فرصة استثنائية للاستمتاع ضمن واحدة من أبرز الوجهات الخارجية الفريدة في المنطقة. وتستمر الفعالية حتى 31 ديسمبر في «حتّا وادي هب»، لتقدم مجموعة من العروض والمغامرات الاستثنائية وسط الطبيعة الخلابة لجبال الحجر. ويعكس البرنامج الالتزام الراسخ لمهرجان دبي للتسوق بتقديم تجارب استثنائية وترفيهية تتجاوز مفهوم العروض التقليدية في المناطق الحضرية، مع تسليط الضوء على التنوع الفريد للمشاهد الطبيعية في دبي.

وتشمل العناصر الأساسية للبرنامج: مسار البرية، مسار المشي الليلي المضاء، ويتضمن مجسمات متلألئة مستوحاة من الحياة البرية وتركيبات فنية، مثل «فورتكس أوف لايت» و«ريفر جيت وذا بولس بارك»، التي توفر تجربة بصرية ترتقي بأجواء المهرجان إلى مستوياتٍ غير مسبوقة. عروض الأداء في الهواء الطلق: تقدم الفعالية عروض أداء موسيقية يومية وأسبوعية بين أحضان الطبيعة الآسرة، وسط الإطلالة الفريدة للجبال التي تتناغم مع العروض الموسيقية والثقافية المميزة.

الشاحنة الموسيقية: عروض حيّة لمنسقي الموسيقى يوميّ 26 و27 ديسمبر.

مناطق المغامرات: مجموعة واسعة من الأنشطة النهارية، تشمل تسلّق الجدران، والمنزلقات المائية، والمشي فوق الشبكة، وملاعب البادل، والمسارات الانزلاقية، إلى جانب مناطق مخصصة للعائلات، لترسّخ مكانة حتّا بصفتها وجهة استثنائية تجمع بين المغامرة والترفيه.

تجارب طهو: تشكيلة واسعة من وجهات تناول الطعام المحلية المبتكرة، إلى جانب عربات الطعام الشهية، التي توفر للزوار تجربة تناول طعام راقية في الهواء الطلق وسط الطبيعة الجبلية لحتّا.

عروض الألعاب النارية: تستضيف حتّا عروضاً للألعاب النارية في عطلات نهاية أسبوع محددة خلال ديسمبر، ضمن عروض الألعاب النارية الخاصة بمهرجان دبي للتسوق عند منتصف الليل، والتي تُختتم بعرض مميز عند منتصف الليل في 31 ديسمبر احتفالاً بالعام الجديد.