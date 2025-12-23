«مهرجان أم الإمارات».. مغامرات «فوق الخيال»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



يشهد «مهرجان أم الإمارات»، الذي تتواصل فعالياته على كورنيش أبوظبي حتى 4 يناير 2026، استحداث أنشطة تقام للمرة الأولى بهوية جديدة تحت شعار «فوق الخيال»، تقدّم للزوّار من مختلف الأعمار والجنسيات، تجارب استثنائية ومغامرات مشوِّقة وتجارب تفاعلية تثقيفية وتعليمية، ضمن أجواء شتوية خلابة.

منصة عالمية

في دورته الجديدة، يقدّم «مهرجان أم الإمارات» باقة من التجارب «فوق الخيال»، حيث تتحول العاصمة الإماراتية إلى عالم متكامل من الترفيه العائلي، ويمثِّل منصة ترفيهية وفنية عالمية تستقطب الزوّار من مختلف أنحاء العالم.

ويتضمن المهرجان 4 مناطق: «التسلية»، «التشويق»، «الترفيه»، و«التسوق والتذوق»، والتي تشهد استحداث فعاليات ترفيهية وأنشطة تفاعلية إبداعية قادمة من سنغافورة والولايات المتحدة، وتصطحب الزوّار في رحلة إلى عوالم الخيال، وتتيح لهم التقاط أجمل اللحظات والصور، إلى جانب مشاركة مطاعم عالمية للمرة الأولى ضمن فعاليات المهرجان.

تحدٍّ ومرح

ويستقطب المهرجان هذا العام ألعاباً تفاعلية تمزج بين الحداثة والمغامرة وتقنيات الواقع الافتراضي، أبرزها تجربة مومينت فاكتوري – Augmented Games، التي تُقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وتُعد مركزاً متكاملاً لألعاب الواقع المعزّز، حيث تقدّم تجارب تفاعلية مبتكرة تدمج بين العالم الواقعي والرقمي، وتجمع أفراد الأسرة في أجواء مليئة بالتحدي والمرح.



نقطة جذب

وتضيف تجربة «نينجا كيدز» القادمة من الولايات المتحدة، كإحدى أبرز نقاط الجذب في المهرجان، أجواءً حماسية وتشويقية، من خلال العروض الحيّة والحركات البهلوانية المذهلة على المسرح الرئيس، إضافة إلى مغامرات النطاطات وتحدي الجاذبية التي يوفرها «نينجا كيدز أكشن بارك».

مغامرة «المتاهة»

وفي تجربة «المتاهة»، يخوض الزوّار تحدياً سريعاً ومشوّقاً، حيث لا تتجاوز مدة التحدي دقيقتين لإيجاد طريق الخروج، وسط ممرات ومنحنيات غير متوقعة وألغاز تتطلب سرعة التفكير والتركيز للخروج من المتاهة.

سيارات دريفتي

يستمتع الأطفال في منطقة التشويق بتجربة سيارات دريفتي – Drifty الجديدة، التي توفّر مسارات آمنة خصّصت لخوض منافسات ممتعة باستخدام السيارات الكهربائية، في أجواء تجمع بين الأمان والمنافسة لعشاق السرعة.



رحلة استثنائية

يقدّم «مهرجان أم الإمارات»، تجربة جديدة من خلال «متحف فوق الخيال»، الذي يصطحب الزوّار في رحلة استثنائية تمزج بين الواقع والخيال والعالم الرقمي، ضمن تجربة بصرية وتفاعلية فريدة.



البيت النطاطي

يحتضن المهرجان «بيغ باونس»، وهو بيت نطاطي عملاق متنقِّل، ومن أبرز محطات الحدث التي تستقطب العائلات والأطفال، حيث يوفّر مسارات قفز، ومنازل مطاطية، و«زحاليق هوائية»، إضافة إلى مناطق الكرات، في تجربة مليئة بالحيوية والطاقة.

حفلات موسيقية وتجارب عالمية

يواصل «مهرجان أم الإمارات»، أحد أبرز المهرجانات العائلية في المنطقة، استقبال الزوّار على كورنيش أبوظبي مع برنامج متكامل يجمع بين الحفلات الموسيقية الحيّة، تجارب الطعام العالمية، العروض الترفيهية اليومية، واحتفالات مميّزة بليلة رأس السنة.

ويقدّم المهرجان باقة من الحفلات الموسيقية التي تضم نخبة من الفنانين، حيث يحيي كل من رشا رزق (26 ديسمبر)، الأخرس (27 ديسمبر)، بلال ديركي (28 ديسمبر)، ونويل خرمان (30 ديسمبر)، عروضاً مباشرة تحتفي بتنوّع الأنماط الموسيقية، وتخاطب مختلف الأذواق.



ليلة رأس السنة

ويشهد المهرجان ليلة رأس السنة احتفالاً خاصاً يحييه نجم البوب العربي رامي صبري، في حفل مباشر ينطلق الساعة 10:30 مساءً، بعد فتح الأبواب الساعة 9:30 مساءً. ويسبق الحفل عرض موسيقي حماسي يقدّمه الدي جي العالمي كيزا، من الساعة 8:30 مساءً، وحتى الساعة 10:30 مساءً، قبل أن تضيء سماء الكورنيش عروض الألعاب النارية عند منتصف الليل، إلى جانب عرض درون استثنائي يضيف أجواء احتفالية باهرة لهذه الليلة المنتظرة.



مسك الختام

يُختتم المهرجان في 4 يناير، بزيارة لنجمة اليوتيوب العالمية لايك ناستيا، حيث تقدّم عرضاً مباشراً الساعة 4:30 عصراً، تليه جلسة لقاء وترحيب الساعة 5:45 مساءً، لتكون مسك ختام موسم حافل بالفعاليات العائلية.



الأكثر رواجاً

يقدّم «مهرجان أم الإمارات» مجموعة مختارة من تجارب الطعام الأكثر رواجاً عالمياً، تضم علامات تشارك للمرة الأولى في الإمارات، من الحلويات الشهيرة إلى المأكولات الشعبية المفضلة. وتشمل القائمة مطاعم وحلويات عالمية مستوحاة من نيويورك، لندن، أستراليا، وتركيا، إلى جانب مفاهيم مبتكرة تلبي مختلف الأذواق، ما يجعل المهرجان وجهة متكاملة لعشاق الطعام.



ترفيه عائلي

يمكن لزوّار «مهرجان أم الإمارات»، الاستمتاع بمجموعة واسعة من المعالم الترفيهية المنتشرة فيه، بينها «بيغ باونس أرابيا»، أكبر مدينة ألعاب هوائية في العالم، وتجارب الألعاب الغامرة، ومناطق الأركيد والبولينغ، ومتحف «خارج هذا العالم»، إضافة إلى عروض الدرون اليومية التي تُقام من الساعة 6:30 - 9:30 مساءً، وتضفي أجواء احتفالية مميّزة على كورنيش أبوظبي.



مواقيت

يستمر «مهرجان أم الإمارات» حتى 4 يناير 2026، يومياً من الساعة 4:00 عصراً حتى منتصف الليل، مع تمديد ساعات العمل حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل في ليلة رأس السنة. ويمكن للزوّار متابعة الحفلات الموسيقية مجاناً ضمن تذكرة الدخول العامة.