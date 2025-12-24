إيمان العاصي تنتظر «قسمة العدل»

سعيد ياسين (القاهرة)



تنتظر الممثلة إيمان العاصي عرض مسلسل «قسمة العدل»، يشاركها بطولته رشدي الشامي، محمد جمعة، خالد كمال، دنيا ماهر، عابد عناني، إيناس كامل، وخالد أنور، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.

وأوضحت إيمان أن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعى درامي، حول قضية الميراث، وضرورة إعطاء النساء حقوقهن كاملة في بعض المجتمعات التي ترفض منحهن ميراثهن في الأراضي الزراعية أو العقارات، ما يؤدي إلى صراعات كبيرة وقطيعة متواصلة بين أفراد العائلة الواحدة.

وأشارت إلى أنها تجسد في العمل شخصية فتاة متزوجة من شاب متوسط الحال، ولديها 3 أخوان من الذكور، يرفضون منحها حقها في ميراث والدهم بعد وفاته، خوفاً من أن تؤول أرضها إلى زوجها، بداعي طمعه في ميراثها، ما يسبب صراعات عائلية تؤثر على جميع الأطراف.

من ناحية أخرى، تغيب إيمان العاصي عن دراما رمضان المقبل للعام الثالث على التوالي منذ شاركت عام 2023 في مسلسل «جعفر العمدة»، مع محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، وأحمد داش، من تأليف وإخراج محمد سامي.