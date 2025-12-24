الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

إيمان العاصي تنتظر «قسمة العدل»

إيمان العاصي تنتظر «قسمة العدل»
24 ديسمبر 2025 12:25

سعيد ياسين (القاهرة)

تنتظر الممثلة إيمان العاصي عرض مسلسل «قسمة العدل»، يشاركها بطولته رشدي الشامي، محمد جمعة، خالد كمال، دنيا ماهر، عابد عناني، إيناس كامل، وخالد أنور، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.
وأوضحت إيمان أن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعى درامي، حول قضية الميراث، وضرورة إعطاء النساء حقوقهن كاملة في بعض المجتمعات التي ترفض منحهن ميراثهن في الأراضي الزراعية أو العقارات، ما يؤدي إلى صراعات كبيرة وقطيعة متواصلة بين أفراد العائلة الواحدة.
وأشارت إلى أنها تجسد في العمل شخصية فتاة متزوجة من شاب متوسط الحال، ولديها 3 أخوان من الذكور، يرفضون منحها حقها في ميراث والدهم بعد وفاته، خوفاً من أن تؤول أرضها إلى زوجها، بداعي طمعه في ميراثها، ما يسبب صراعات عائلية تؤثر على جميع الأطراف.
من ناحية أخرى، تغيب إيمان العاصي عن دراما رمضان المقبل للعام الثالث على التوالي منذ شاركت عام 2023 في مسلسل «جعفر العمدة»، مع محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، وأحمد داش، من تأليف وإخراج محمد سامي.

أخبار ذات صلة
دماغ بحجم حبّة غبار.. أصغر روبوتات ذكية في العالم تدخل عصر العمل الذاتي
حصاد الإمارات 2025.. تفوّق في المجال الإنساني وصناعة الأمل على امتداد العالم
آخر الأخبار
دماغ بحجم حبّة غبار.. أصغر روبوتات ذكية في العالم تدخل عصر العمل الذاتي
الذكاء الاصطناعي
دماغ بحجم حبّة غبار.. أصغر روبوتات ذكية في العالم تدخل عصر العمل الذاتي
اليوم 13:06
حصاد الإمارات 2025.. تفوّق في المجال الإنساني وصناعة الأمل على امتداد العالم
علوم الدار
حصاد الإمارات 2025.. تفوّق في المجال الإنساني وصناعة الأمل على امتداد العالم
اليوم 12:57
جائزة الشارقة للسيارات القديمة تنطلق في نسختها الثالثة
الترفيه
جائزة الشارقة للسيارات القديمة تنطلق في نسختها الثالثة
اليوم 12:49
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي: أوكرانيا تتوقع رداً روسياً على خطة مسودة السلام
اليوم 12:46
"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تطلق حملة "زكاتي بركة تجارتي"
علوم الدار
"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تطلق حملة "زكاتي بركة تجارتي"
اليوم 12:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©