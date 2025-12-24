جائزة الشارقة للسيارات القديمة تنطلق في نسختها الثالثة

الشارقة (الاتحاد)



أعلن نادي الشارقة للسيارات القديمة، إطلاق جائزة الشارقة للسيارات القديمة، النسخة الثالثة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للسيارات القديمة 2026، الذي يُقام تحت شعار «حين يتحرّك الزمن»، خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير 2026، في احتفاء متجدد بتاريخ المركبات التي تركت بصمتها في ذاكرة الزمن.



وتأتي النسخة الثالثة من الجائزة استكمالاً لمسيرة نجاح متواصلة، وترجمةً لرؤية النادي الهادفة إلى صون التراث المرتبط بالسيارات القديمة، بوصفها شواهد حية على تطور التصميم والابتكار، ورمزاً لقيم الأصالة والجودة التي صمدت أمام تعاقب الأزمنة. وتسعى الجائزة إلى تشجيع ملاك السيارات القديمة وهواة اقتنائها على إبراز مقتنياتهم وفق أعلى المعايير، وإحياء القصص التي تختزنها هذه المركبات في تفاصيلها.



وتضم الجائزة في نسختها الثالثة فئات تكرّم أقدم السيارات، وأقدم الدراجات النارية المشاركة، إلى جانب الاحتفاء بالمركبات التي ما زالت تحتفظ بحالتها الأصلية من المصنع، فضلاً عن فئة تتيح للجمهور المشاركة في اختيار السيارة الأقرب إلى ذائقته وشغفه. كما تشهد هذه الدورة استحداث فئة النخبة، المخصصة للسيارات القديمة الأعلى قيمة، والتي تتميز بندرتها الاستثنائية، وحالتها الفنية المتقدمة، وقيمتها التاريخية والسوقية، بما يعكس تطور الجائزة ومكانتها المتنامية على المستويين المحلي والدولي.



ويعتمد تقييم المركبات المشاركة على معايير دقيقة تضمن العدالة والمصداقية، حيث يُشترط حضور مالك المركبة أو من ينوب عنه خلال عملية التقييم، مع وضوح رقم الهيكل، وتقديم الوثائق الرسمية التي تثبت سنة الصنع، إضافة إلى التأكد من سلامة الحالة الفنية للمركبة وقدرتها على الاستخدام. كما تحظى المركبات التي ما زالت تحتفظ بمكوّناتها الرئيسة الأصلية بأهمية خاصة في بعض الفئات، لما تعكسه من التزام بأصالة المركبة وقيمتها التراثية.



وقال محمد بن بطي الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة: إن إطلاق النسخة الثالثة من الجائزة يعكس التطور المستمر الذي يشهده مهرجان الشارقة للسيارات القديمة عاماً بعد عام، ويؤكد حرص النادي على الارتقاء بمستوى المشاركة والتقييم، وأضاف أن استحداث فئة النخبة يأتي استجابة لمكانة المهرجان المتنامية، واعترافاً بالقيمة الاستثنائية التي تمثلها بعض السيارات القديمة من حيث الندرة والأصالة والتاريخ، مشيراً إلى أن الجائزة تهدف إلى تحفيز الملاك على الحفاظ على مركباتهم، بوصفها جزءاً من الذاكرة الثقافية والتراث الصناعي لدولة الإمارات.



يُعد مهرجان الشارقة للسيارات القديمة 2026 منصة ثقافية وتراثية متكاملة تجمع عشاق السيارات القديمة والمهتمين بتاريخها، حيث تتحول المركبات إلى رواةٍ للزمن، وتُروى الحكايات من جديد في تجربة تفاعلية تستحضر الماضي وتجسده في الحاضر، تحت شعار «حين يتحرّك الزمن».