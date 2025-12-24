زينة بين الكوميديا والدراما

محمد قناوي (القاهرة)



تصور الممثلة زينة الفيلم الجديد «الشيطان شاطر»، ويشارك في بطولته أحمد عيد، محمود حميدة، محمد أنور، عبد العزيز مخيون، وياسر الطوبجي، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج عثمان أبو لبن.

وعن دورها في العمل، قالت: أجسد شخصية «فريدة»، وهي مذيعة تلفزيونية شهيرة، وتدور أحداث العمل في إطار من الكوميديا السوداء، حيث يقدم أحمد عيد شخصية ذات تصرفات غير متوقعة تثير ارتباك من حوله، ومع تصاعد الأحداث يلتقي بالمذيعة الشهيرة على شاشات التلفزيون، لتنشأ بينهما مواقف وصراعات تمزج بين الكوميديا والدراما.

كما تشارك زينة في بطولة فيلم «بنات الباشا»، مع صابرين، ناهد السباعي، مريم الخشت، تارا عبود، سوسن بدر، وأحمد مجدي، من سيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، وتجسد فيه شخصية فتاة تدخل في صراع نفسي واجتماعي.

ويقدم «بنات الباشا»، المأخوذ عن رواية للكاتبة نورا ناجي، رؤية إنسانية جريئة لقضايا المرأة، حيث تجري أحداثه بالكامل داخل صالون تجميل تتقاطع فيه حكايات عدد من النساء في أجواء تمزج بين القهر والحب والخيانة والمرض والموت.

وعبرت زينة عن سعادتها بالمشاركة في العمل، مؤكدة أنه مختلف وحقيقي، ويعبر بجرأة عن مشكلات المرأة، مشيرة إلى صعوبة تحويل رواية إلى فيلم سينمائي، وما صاحب ذلك من تحديات على مستوى الأداء والتنفيذ، وقد جاءت مشاهد العنف واقعية للغاية، وتطلبت مجهوداً بدنياً ونفسياً كبيراً، لكن إحساسها بنجاح العمل أنساها كل التعب.

وتحدثت زينة عن معاناتها مع فيلم «التاريخ السري لكوثر»، ووصفته بأنه من أهم أعمالها السينمائية، ويشارك في بطولته ليلى علوي، وهو من تأليف، وإخراج محمد أمين. وأوضحت أن العمل يحمل رسالة توعوية مهمة تستهدف النشء والشباب، وتحذِّر من الانجراف وراء الشعارات الزائفة.