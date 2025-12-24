إبداعات شبابية تُعيد إحياء التراث البحري

خولة علي (أبوظبي)



انطلاقاً من التراث البحري العريق الذي تزخر به دولة الإمارات، ومن رغبة الشباب الطموح في الحفاظ على هذا الإرث وتطويره، يثبت جابر أحمد القبيسي جدارته كأحد رواد صناعة القوارب المحلية، فقد استطاع من خلال مشروعه الوطني، أن يجمع بين خبرة الأجداد في سبر أغوار البحر والتقنيات الحديثة، مساهماً بذلك في تعزيز القطاع البحري ودعم الاقتصاد الوطني، تماشياً مع رؤية الدولة الساعية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية المستدامة.



سواحل الظفرة

قال جابر القبيسي: نشأت في أسرة لها علاقة وطيدة ومتأصلة في عشق البحر، وكبرت بين إخواني وأصدقائي على سواحل الظفرة، حيث كنّا نمارس هواية الصيد والغطس والتخييم، مشيراً إلى أن البحر لم يكن مجرد وسيلة للتسلية، بل مصدر إلهام شكّل شخصيته واهتماماته، فتلك البيئة البحرية تركت أثراً عميقاً في مسيرته، وزرعت فيه حب المغامرة وروح المبادرة، ومهّدت لاحقاً لدخوله عالم صناعة القوارب.



بداية المشروع

وتحدث القبيسي عن بداية المشروع، قائلاً: علاقتي بالبحر كانت حافزاً كبيراً، لكنها لم تكن السبب الوحيد، موضحاً أن الفكرة بدأت قبل أكثر من 5 سنوات، حيث بدأ مع شركائه في تقديم حلول هندسية للمصنعين، باستخدام تقنيات تحليل العناصر المحدودة، ما أثمر لاحقاً عن إنشاء مصنع متكامل لصناعة القوارب، يعتمد على خبرة تقنية وشغف متجذِّر.

وأشار إلى أن أكبر تحدٍ واجهه في البداية، كان بناء الثقة مع السوق المحلي. وأضاف: كان علينا إقناع الناس بأننا قادرون على تقديم قارب محلي بمواصفات عالمية. وبما أن الجودة واقع يمكن رؤيته، عمل الفريق منذ البداية على تطوير منتجات يمكن أن تثبت كفاءتها في البحر بمواصفات خاصة.





تقنيات المحاكاة

وبيّن القبيسي، أن خبرته في الصيد ساعدته في فهم احتياجات المستخدِم، موضحاً: أعرف تماماً ما يحتاج إليه الصياد من مواصفات في القارب، وهذا الفهم ساعدني في تصميم قوارب تلبي توقعات المستخدمين من حيث الأداء والراحة والصلابة، حيث إن هذه القوارب مصمّمة باستخدام تقنيات المحاكاة CFD، ومزوّدة بتقنية الجرف المتدرِّج التي تقلِّل من مقاومة الماء وتحسّن استهلاك الوقود، ما يجعلها مناسبة لمختلف الاستخدامات الترفيهية والتجارية.

وقال: نستخدم مادة «الفينيلستر» المقاومة للماء، وتقنية الشفط الفراغي، ونقوم بصب الجروف يدوياً، وهذه التفاصيل الدقيقة تمنح القارب صلابة عالية وعمراً افتراضياً أطول. وأوضح أن المصنع بدأ في التوسُّع نحو التصدير، حيث تم بيع قوارب لعملاء في دول الخليج وأميركا، وافتتاح فرع في ولاية فلوريدا، تمهيداً لدخول أسواق عالمية جديدة، وهذا يُعتبر إنجازاً إماراتياً في مجال التصنيع والتصدير عالمياً.



دعم كبير

ينصح جابر القبيسي الشباب، قائلاً: ابدأ من شغفك، وكن مستعداً لتطويره وتحويله إلى مشروع حقيقي، مشيداً بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لرواد الأعمال في قطاع التصنيع. وذكر أن المصنع يسعى مستقبلاً لتطوير خطوط إنتاج جديدة تشمل القوارب الكهربائية، وافتتاح صالة عرض دائمة خارج الدولة، لتعزيز الحضور الدولي للمنتج الإماراتي في قطاع الصناعات البحرية.