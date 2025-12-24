«مهرجان الشيخ زايد».. لوحات نابضة بالحياة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



وسط أجواء نابضة بالحياة، تستقطب فرقة «فوج دانس» الهندية للفنون الشعبية، زوّار «مهرجان الشيخ زايد»، الذي يقام في منطقة الوثبة بأبوظبي، حيث تؤدي الفرقة بين ساحاته ومسارح أجنحته المختلفة، استعراضات فنية متميزة على وقع الإيقاعات البنجابية والهندوستانية، إلى جانب عروض أدائية لأشهر الرقصات الهندية، مثل «تايجر دانس»، و«كانجلو دانس».



أزياء تراثية

تنثر الفرقة الهندية للفنون الشعبية البهجة، وتلفت الأنظار بتفاعل الزوّار من مختلف الجنسيات والأعمار، وتقدم لوحات فنية استعراضية، يؤديها 6 أعضاء من الرجال والنساء، تمزج بين الموسيقى والفلكلور على أنغام الإيقاعات الكلاسيكية والشعبية الهندية. وتظهر الفرقة بالأزياء التراثية الهندية بألوانها الزاهية، وتتنوع فقراتها بين العزف والوصلات الغنائية، إلى جانب مجموعة من اللوحات الهندية الشهيرة، منها «تايجر دانس» أو «رقصة النمر». ويرتدي فيها بعض المؤدين أقنعة النمر، فيما يرتدي آخرون ملابس بتصاميم النمر، ويقدمون وصلة أدائية تمزج بين الاستعراض والحركات الأكروباتية ذات الإيقاع السريع بانسجام كبير. ويحرص أعضاء الفرقة على تقديمها بشكل يومي وضمن فعالية «مسيرة الحضارات التفاعلية».



حضارات وثقافات

حول مشاركة «فوج دانس» ضمن فعاليات «مهرجان الشيخ زايد»، قال بونيت شيتي، رئيس الفرقة: نفخر بأن نكون من الفرق المشاركة في العروض اليومية على مسارح المهرجان، أو ضمن الفعاليات الخاصة الأخرى التي تُقام بين ساحاته، احتفاءً بالموسيقى والفنون والاستعراضات الفلكلورية من حضارات وثقافات متنوِّعة.

وتابع: نشارك للمرة الأولى في المهرجان، ونشعر بالسعادة لما نلمسه من احتفاء يومي من الزوّار من مختلف الجنسيات والأعمار بالفقرات التي نقدمها.





جذور عميقة

ولفت إلى أن الفرقة تؤدي أشهر الاستعراضات الهندية، التي تعبّر عن حضارة مناطقها وثقافاتها وانتمائها وجذورها الفنية، لكي يتعرف الآخر إلى ثقافة وفنون الهند الزاخرة، وذلك بمصاحبة الموسيقى التقليدية، بين الكلاسيكية والشعبية والبوب الهندي، مع تفاعل كبير من الحضور. ونوّه بأن الفرقة تؤدي الرقصة الشهيرة «كانجلو دانس» يومياً على مسرح الجناح الهندي، وتعتمد على الأداء الغنائي والحركي برفقة العصا، إلى جانب تقديم رقصات بنجابية على قرع الطبول.



موروث فني

وأوضح شيتي، أن التنوّع الثقافي الهندي الغني، أسهم في ظهور أشكال مختلفة من الموسيقى الشعبية، وظهور عدد من الفرق الاستعراضية الموسيقية الفلكلورية، التي شاركت في العديد من المهرجانات الفنية الدولية والعربية، ونشرت من خلال عروضها الموروث الفني الشعبي الذي تتمتع به مناطق مختلفة من الهند، إلى جانب استعراض الموسيقى الهندوستانية برفقة أشهر الآلات الهندية، منها: «السيتار»، و«السارود»، و«الفيناى»، و«الطنبورة».



تراث عالمي

ذكر بونيت شيتي، أن «مهرجان الشيخ زايد» منصّة جماهيرية، تحتضن الفلكلور والتراث العالمي المختلف، وتجمع فناني العالم على أرض الإمارات، وهي من أهم المهرجانات الدولية التي تُعنى بفلكلور الشعوب وأنماط حياتها، لاسيما الفنون الشعبية بمختلف أشكالها.