جزيرة الحديريات.. من الرياضة إلى الترفيه

أبوظبي (الاتحاد)

يعتبر شهر يناير الوقت المثالي لاتخاذ قرارات جديدة وتبنّي عادات أكثر صحة ونشاطاً، وتُعد جزيرة الحديريات وجهة مثالية في أبوظبي لكسر الروتين والانطلاق نحو أسلوب حياة أكثر حيوية، حيث توفّر خيارات متنوعة وتجارب ممتعة تساعد على الالتزام بالأهداف.

وتحتفي الجزيرة بالعام الجديد مع تجربة استثنائية على الواجهة البحرية في شاطئ مرسانا الليلي على جزيرة الحديريات، في أجواء مفعمة بالموسيقى والعروض الترفيهية وخيارات الطعام، إضافة إلى ما يقدمه الشاطئ من فرصة لا تضاهى للاستمتاع بالسباحة ليلاً. وتتوافر خيارات متميزة للجلوس على الشاطئ، إلى جانب العروض الجوالة، والألعاب النارية المذهلة.

ويجمع «عالم السيارات» بين الحداثة والأصالة في تجربة فريدة تستعرض أحدث الطرازات، إلى جانب السيارات الكلاسيكية وأبرز الابتكارات في مجال المركبات.

يمنح الحدث عشاق السيارات والعائلات والمتخصصين فرصة استكشاف مجموعة واسعة من السيارات، والتفاعل المباشر مع العارضين، والتعرّف على أبرز الإطلاقات الحصرية. كما تشمل الفعالية عروضاً تفاعلية وتجارب قيادة حية، إلى جانب جلسات تواصل تجمع المهتمين والخبراء في أجواء حيوية، لتكون محطة لا تُفوّت لكل من يتابع جديد عالم السيارات.

وتقدّم القرية الرياضية 321 تجربة رياضية مميزة في الهواء الطلق، من خلال جلسات لياقة شاطئية مصمّمة لتناسب مختلف مستويات اللياقة البدنية. وتجمع التمارين بين استخدام الأوزان الحرة مثل الدمبلز، الكاتل بيل، الأقراص الحديدية، وكرات التمرين الطبية، إلى جانب تمارين تعتمد على وزن الجسم، وذلك ضمن أجواء مفعمة بالطاقة على شاطئ باب النجوم.