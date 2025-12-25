خلال عام 2025.. أبوظبي تستقطب نجوم العالم

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



استقطبت العاصمة الإماراتية أبوظبي في 2025، عدداً من الأفلام العالمية، من هوليوود وبوليوود، لتكون بمثابة الوجهة الرئيسة للسينما العالمية، حيث تم تصوير 3 أفلام في عدد من أبرز مواقع أبوظبي السياحية والترفيهية، وعُرضت في صالات السينما المحلية والعالمية والعربية، وهي F1 The Movie، وYou See Me: Now You Don’t، وWar 2.



180 إنتاجاً

بدعم من «هيئة الإعلام الإبداعي»، استطاعت العاصمة الإماراتية خلال السنوات الأخيرة استقطاب أكبر من 180 إنتاجاً سينمائياً عالمياً، بفضل ما تحتضنه من تنوع في مواقع تصوير احترافية، ووجهات طبيعية خلابة، ومرافق عالمية المستوى، بالإضافة إلى برنامج الحوافز المعزّز، والذي تقدمه «لجنة أبوظبي للأفلام»، ويوفّر استرداداً نقدياً بنسبة تبدأ من 35% من تكاليف الإنتاج.



طاقم محلي

وقد استضافت أبوظبي العرض الإقليمي الأول لفيلم الأكشن الرياضي F1 The Movie، بطولة براد بيت، وإخراج جوزيف كوزينسك، ومن إنتاج جيري بروكهايمر، وتوزيع «وارنر براذرز بيكتشرز»، وصوّر الفريق العديد من المشاهد في العاصمة الإماراتية، بالتزامن مع «جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا - 1»، التي تُعتبر من أبرز مواقع التصوير الرئيسة لمشاهد الفيلم، حيث استمرت فترة إنتاجه وتصويره 29 يوماً على 3 مراحل منفصلة. شملت مواقع مختلفة، بما فيها «حلبة ياس مارينا»، و«مطار زايد الدولي»، و«استوديوهات twofour54 - المنطقة الإبداعية ياس». وشارك مع فريق التصوير طاقم عمل محلّي مؤلف من 284 شخصاً، بالإضافة إلى شركة الإنتاج المحلية «إبيك فيلمز»، و15 متدرباً محلياً شاباً، استفادوا من تجربة التصوير، إلى جانب نخبة من أشهر المواهب السينمائية العالمية.





35 دقيقة

وشهدت أبوظبي تصوير مشاهد من الجزء الثالث من فيلم Now You See Me: Now You Don’t - «الآن تراني: الآن لا تراني»، الذي عُرض على شاشات السينما المحلية، ويشارك في بطولته جيسي آيزنبرغ، وودي هارلسون، ديف فرانكو، إيسلا فيشر، جاستس سميث، دومينيك سيسا، أريانا غرينبلات، وروزاموند بايك، ومورغان فريمان. وصوّر فريق عمله لمدة 13 يوماً في عدد من أبرز معالم العاصمة الإماراتية، منها جزيرة ياس، متحف اللوفر أبوظبي، جسر الشيخ زايد، صحراء ليوا، «كلايم أبوظبي»، «عالم فيراري»، «حلبة مرسى ياس»، وظهرت هذه المواقع لمدة أكثر من 35 دقيقة ضمن الأحداث الأخيرة من الفيلم.



War 2

ونظَّم مسؤولو «هيئة الإعلام الإبداعي» و«لجنة أبوظبي للأفلام»، عرضاً خاصاً للفيلم البوليوودي War 2، الذي صوِّر عدد من مشاهده في جزيرة ياس بأبوظبي، ويجمع اثنين من نجوم الأكشن في السينما الهندية: هريثيك روشان، وإن. تي. آر جونيور، وعُرض في صالات السينما المحلية، بالهندية والتاميلية والتيلجو.





أثر اقتصادي

وحول ما حققته العاصمة الإماراتية من إنجازات في استقطاب الإنتاجات العالمية، قال محمد ضبيع، المدير العام لـ«هيئة الإعلام الإبداعي» بالإنابة: نفخر باستقطاب صنّاع السينما العالمية لاكتشاف ما توفره أبوظبي من تنوّع فريد في مواقع التصوير، وكفاءات ومهارات فنية متميزة، والاستفادة من برنامج الحوافز المُعزز من «لجنة أبوظبي للأفلام»، الذي أسهم في جعل أبوظبي وجهة مفضلة لاستقطاب الإنتاجات الضخمة من هوليوود وبوليوود والعالم العربي. ولفت إلى أن تصوير الأفلام العالمية من هوليوود وبوليوود، يشكّل قيمة مضافة لمنظومة الإبداع، ويحدث أثراً اقتصادياً إيجابياً في أبوظبي، بالإضافة إلى دعم المواهب المحلية في هذه الأعمال، وإشراكها في عمليات ما قبل وما بعد الإنتاج، للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال صناعة السينما.





بنية متطورة

وأكد سمير الجابري، رئيس «لجنة أبوظبي للأفلام»، أن هذه التعاونات المتميزة، تعكس ثقة أكبر شركات الإنتاج في العالم بالبنية التحتية المتطورة ومواقع التصوير المتفردة التي جعلت من أبوظبي وجهة عالمية رائدة لأضخم الأعمال السينمائية العالمية. وأشار إلى أن استضافة العروض الأولى للإنتاجات السينمائية العالمية، تجسّد فرصة للاحتفاء بقيم التعاون المشترك التي تدعم الرؤى الإبداعية لصناع السينما من العالم العربي، وبوليوود، وهوليوود، ضمن بيئة إنتاج عالمية المستوى، وحاضنة للإبداع والابتكار.





حدث استثنائي

نظّمت «هيئة الإعلام الإبداعي»، و«إثارة» - المشغِّل الرسمي لـ«حلبة مرسى ياس»، حدثاً استثنائياً رسّخ مكانة أبوظبي، وجهة عالمية لصناعة السينما، حيث تحوّلت «حلبة مرسى ياس» إلى صالة عرض سينمائي استثنائية، واستضافت العرض الإقليمي الأول لفيلم F1، لأول مرة على مستوى المنطقة. ويعكس هذا الإنجاز الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها أبوظبي في استضافة فعاليات عالمية المستوى في مواقع أيقونية. واستقبل الحدث أكثر من 1000 ضيف ضمن عرض خاص داخل صالة سينما بُنيت خصيصاً على المنعطف الخامس للحلبة. وامتدّت مساحة الصالة على ما يعادل ملعبي كرة قدم، وتضمّنت 700 مقعد و135 مكبّر صوت، وشيِّدت في زمن قياسي، لتقدِّم تجربة مشاهدة غامرة للفيلم، الذي تضمّن أكثر من 35 دقيقة من المشاهِد المصوَّرة داخل وحول حلبة مرسى ياس، وأثناء سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1».





السينما المحلية

شهدت السينما المحلية عام 2025، إنتاج وعرض عدد من الأفلام الإماراتية، التي شاركت في مهرجانات عالمية، وحصدت جوائز دولية، منها: فيلم «فتى الجبل»، حاز 22 جائزة دولية، من إخراج زينب شاهين وبطولة ناصر المصعبي، وفيلم الرعب والتشويق «حوبة»، الذي حصد جائزة أفضل فيلم رعب في «فانتاستيك فيست»، وجائزة أفضل فيلم طويل في «السينمائي الخليجي» وهو بطولة جاسم الخراز، بدور محمد، سارة طيبة، وإيمان طارق، وإخراج ماجد الأنصاري. وللمرة الأولى عُرض فيلم «باب» للمخرجة نايلة الخاجة في «القاهرة السينمائي الدولي»، كأول فيلم طويل لمخرجة إماراتية يشارك في فعاليات الدورة الـ46 من المهرجان، وهي خطوة مهمة لترسيخ حضور السينما الإماراتية والنسائية على خريطة السينما العربية.