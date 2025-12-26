ريهام عبد الغفور.. بطولة سينمائية للمرة الأولى

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض الممثلة ريهام عبد الغفور أولى بطولاتها السينمائية، من خلال فيلم «خريطة رأس السنة»، ويشاركها البطولة محمد ممدوح، أسماء أبو اليزيد، هنادي مهنا، والطفل آسر، من تأليف يوسف وجدي، وإخراج رامي الجندي.

وعن دورها في العمل، قالت ريهام: أجسد شخصية سيدة مصابة بمتلازمة داون، تخوض رحلة إنسانية صعبة في أوروبا بحثاً عن شقيقة مفقودة، في معالجة درامية جريئة.

وأضافت أن «خريطة رأس السنة» يمثل تجربة مختلفة تمزج بين الدراما والمغامرة، وتتناول قضايا نادرة الحضور في السينما العربية.

وأشارت ريهام إلى أنها انتهت من تصوير فيلمها الكوميدي «برشامة»، مع هشام ماجد، باسم سمرة، حاتم صلاح، ووليد فواز، وهو من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب. وتجسد شخصية معلمة تواجه محاولات الغش داخل المدرسة وسط مفارقات طريفة.

وتنتظر ريهام عبد الغفور عرض مسلسل «سنجل ماذر فاذر» على إحدى المنصات الرقمية، ويشاركها البطولة شريف سلامة، هنادي مهنا، ومحمد كيلاني، ومن إخراج تامر نادي، وتجسد فيه شخصية منظمة حفلات، بينما يظهر شريف بدور مؤلف مغمور، وتدور الأحداث في إطار كوميدي رومانسي.

وأشارت إلى أنها تستعد لخوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «حكاية نرجس»، المؤلف من 15 حلقة، ويجمع المسلسل بين التشويق والدراما الاجتماعية، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج سامح علاء.

وأوضحت ريهام أن ما حسم قرارها لخوض تجربة مسلسلات الـ15 حلقة في رمضان هو النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «ظلم المصطبة»، الذي شاركها بطولته فتحي عبد الوهاب وإياد نصار، من تأليف أحمد فوزي صالح، وإخراج تامر نادي.

