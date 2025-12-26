السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أميركي يفوز بجائزة يانصيب بقيمة 1,8 مليار دولار

أميركي يفوز بجائزة يانصيب بقيمة 1,8 مليار دولار
26 ديسمبر 2025 14:38

فاز أميركي من ولاية أركنساس بالجائزة الكبرى في سحب عيد الميلاد من يانصيب «باوربول» وقيمتها 1,81 مليار دولار، بحسب ما أعلنت إدارة اللعبة.وهذه ثاني أكبر جائزة في تاريخ ألعاب الحظ في الولايات المتحدة. وكانت الأرقام الفائزة: 4,25,31,52,59، والرقم الإضافي 19.
وبيعت الورقة الرابحة في ولاية أركنساس.
وسيتعين على الرابح أن يختار بين قبض القيمة نقداً بقيمة 834,9 مليون دولار، أو كاملة مقسطة على ثلاثين عاماً.
وبلغت أكبر قيمة جائزة يانصيب في الولايات المتحدة مليارين و40 مليون دولار، ورُبحت في نوفمبر 2022 في كاليفورنيا.
وتبلغ فرصة الفوز بالجائزة الكبرى واحداً من 292 مليوناً.

 

أخبار ذات صلة
براون.. «30 نقطة» في «الثامنة المتتالية»!
تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية.. استراتيجية أميركية لملاحقة «الجماعة» دولياً
المصدر: آ ف ب
جائزة اليانصيب
أميركا
آخر الأخبار
هالاند يطارد رقمه القياسي في «البريميرليج»
الرياضة
هالاند يطارد رقمه القياسي في «البريميرليج»
اليوم 13:31
مانشستر يونايتد يُغري نجم ريال مدريد بـ «عرض خرافي»!
الرياضة
مانشستر يونايتد يُغري نجم ريال مدريد بـ «عرض خرافي»!
اليوم 13:21
شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"
علوم الدار
شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"
اليوم 13:16
افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري
الرياضة
افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري
اليوم 13:13
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
الرياضة
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©