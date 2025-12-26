أمينة خليل تغيب عن السباق الرمضاني

سعيد ياسين (القاهرة)

بعدما قدّمت العام الماضي مسلسل «لام شمسية»، تغيب الممثلة أمينة خليل عن السباق الرمضاني المقبل، حيث تركز نشاطها الفني حالياً على السينما، وتشارك في بطولة 4 أفلام.

وتنتظر أمينة عرض فيلم «فرقة الموت»، يشاركها بطولته أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبي، ومحمود حميدة، من تأليف صلاح الجهينيي، وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، وتجسد فيه شخصية زوجة ضابط تسانده في مهمته.

وتشارك في بطولة فيلم «شقو 2»، مع عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، محمد جمعة، ووليد فواز، وتأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، وهو مستوحى من رواية أمير اللصوص ل«تشاك هوجان». وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، وعُرض الجزء الأول من العمل في أبريل 2024، وحقق إيرادات كبيرة.

كما تشارك أمينة في بطولة فيلم «خلي بالك من اللي جي»، مع مجدي كامل، رانيا يوسف، وسارة سلامة، من تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر، وتدور أحداثه في إطار من التشويق حول 3 فتيات يقمن بمهمة وطنية لصالح الدولة، ويواجهن التحديات والمخاطر.

وتستكمل أمينة خليل تصوير فيلم «شمس الزناتي»، بطولة محمد عادل إمام، طه دسوقي، باسم سمرة، ومحمد ثروت، من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة، وتجسد فيه شخصية فتاة بدوية للمرة الأولى في مشوارها، والعمل مستوحى من فيلم عادل إمام الذي عُرض عام 1991، لكن أحداثه تقع قبل 15 عاماً من أحداث الفيلم الأصلي.