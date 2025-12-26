«شتاء الجبيل» يتواصل بفعاليات ترفيهية وتسويقية

الشارقة (الاتحاد)

تواصل أسواق الجبيل في الشارقة والذيد وكلباء تنظيم فعاليات مهرجان شتاء الجبيل 2025، حيث تستمر الفعاليات في سوق الجبيل في الشارقة حتى 29 ديسمبر الجاري، وتتواصل في سوقَي الجبيل بالذيد وكلباء حتى 31 ديسمبر، وذلك يومياً من الساعة 5:00 مساءً - 11:00 ليلاً، بهدف تقديم تجربة شتوية نوعية تجمع بين الترفيه والتسوق. وتسهم في ترسيخ مكانة الأسواق منصات اقتصادية ومجتمعية متكاملة، من خلال استضافة باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية، التي تعزّز جودة الحياة، وتدعم الحركة الاقتصادية، وتوفّر بيئة جاذبة تلبي تطلعات أفراد الأسرة.ويشكّل المهرجان أحد الركائز الأساسية في أجندة فعاليات أسواق الجبيل السنوية، لما يقدّمه من محتوى متنوع يستهدف العائلات والأطفال، ويعزّز مكانة الأسواق وجهات حيوية، تتجاوز الدور التجاري التقليدي، لتصبح مساحات تفاعلية تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتنشيط الحركة السياحية، وتعزيز جودة الحياة في مختلف مدن الإمارة.

يقدّم سوق الجبيل في الشارقة برنامجاً متنوعاً وحافلاً بالفعاليات الترفيهية والتجارب التفاعلية التي تلبي أفراد العائلة، حيث يضم مجموعة من أكشاك الأطعمة الشعبية والعالمية، ومحال البيع بالتجزئة، إلى جانب مناطق مخصّصة للأطفال، فضلاً عن عروض مسرحية وفقرات ترفيهية يومية، تُضفي أجواءً حيوية تعكس روح المجتمع، وتعزز من جاذبية السوق كوجهة متكاملة للتسوق والترفيه.

وقال المهندس عبدالله الشامسي، مدير أسواق الشارقة: يحرص «سوق الجبيل» على ترسيخ مكانته وجهة عائلية متكاملة من خلال تقديم تجارب تسويقية وترفيهية نوعية، تسهم في دعم الحركة الاقتصادية المحلية، وتعزيز التفاعل المجتمعي. ويأتي مهرجان شتاء الجبيل، ليجسّد هذا التوجه عبر تجربة تجمع بين الترفيه العائلي، ودعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، واستقطاب الزوار على مدار الموسم، بما يعكس دور السوق كمحرك حيوي للنشاط المجتمعي والاقتصادي في الإمارة.

وفي الذيد، يركّز المهرجان على إبراز الطابع المحلي للسوق، من خلال مزيج متنوع من المأكولات التقليدية والعالمية، وأكشاك التوابل والعطور والملابس والأقمشة، إلى جانب منطقة ألعاب هوائية للأطفال، بما يعكس خصوصية المنطقة ويدعم النشاط التجاري للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة.

وقال طلال محمد، مدير إدارة أسواق المنطقة الوسطى: نحرص في سوق الجبيل بالذيد على أن تكون الفعاليات امتداداً لهوية المنطقة واحتياجات مجتمعها، وأن تسهم في تحفيز الحركة التجارية ودعم التجار المحليين، ضمن بيئة ترفيهية جاذبة للعائلات.

ويتميّز مهرجان شتاء الجبيل في سوق كلباء ببُعده المجتمعي والتنموي، حيث يضم إلى جانب العروض الترفيهية وحديقة الحيوانات المصغّرة والألعاب الهوائية والدراجات الكهربائية، وفعالية «خيرات الدار» التي تُعد إحدى أبرز محطات المهرجان. وتركّز الفعالية على تمكين المزارعين المحليين من تسويق منتجاتهم مباشرة للجمهور، وتعزيز ثقافة الاستهلاك المحلي والأمن الغذائي، وإبراز التراث الزراعي، من خلال ورش تعليمية للأطفال، ومسابقات وجوائز، وتوزيع شتلات زراعية دعماً لمفاهيم الاستدامة.

وقال هلال النقبي، مدير أسواق المنطقة الشرقية: يمثّل سوق الجبيل في كلباء نموذجاً للأسواق التي تؤدي دوراً تنموياً يتجاوز البيع والشراء، من خلال دعم المزارع المحلي، وترسيخ مفاهيم الاستدامة، وبناء علاقة حقيقية بين السوق والمجتمع، وتعكس فعالية «خيرات الدار» التزامنا بتحويل السوق إلى منصة فاعلة في دعم الأمن الغذائي والوعي البيئي.

يتميّز سوق الجبيل في مدينة الشارقة، بطابعه التقليدي الممزوج بالهوية المعمارية الإسلامية لإمارة الشارقة، وموقعه الاستراتيجي المطل على كورنيش الشارقة وجزيرة العلم. ويمتد السوق على مساحة تزيد على 400.000 قدم مربع. ويضم 3 أقسام مميزة: قسم الفواكه والخضراوات، وقسم الأسماك، وقسم اللحوم والدواجن.

ويضم سوق الجبيل في مدينة الشارقة 261 محلاً موزعين على 3 أقسام رئيسة: قسم الخضروات والفواكه ويحتوي على 174 محلاً، منها 22 محلاً للتمور، وقسم اللحوم الذي يضم 65 محلاً، وقسم الأسماك الطازجة ويحتوي على 35 محلاً لبيع الأسماك والأطعمة البحرية. كما يتوفّر في السوق خدمات متنوعة ومرافق أخرى، مثل أجهزة الصرّاف الآلي وهايبر ماركت وصيدلية وغيرها، ليتمتع المتسوقون بأعلى مستوى من الراحة والخدمة.

يتميّز سوق الجبيل في الذيد بتصاميمه الهندسية الفريدة، حيث يحمل تصميم المبنى طابعاً إسلامياً مزوداً بزخارف داخلية وخارجية، تحاكي ذات الطابع المعماري. كما يتمتع المبنى بمواصفات عالية من حيث الأمن والسلامة، مع شكل متناسق يعكس الثقافة والبيئة المحلية، ليصبح السوق منطقة جذب للعائلات والزوّار والسّياح. ويقع السوق على مساحة إجمالية تبلغ 78.000 متر مربع في منطقة لعويضد بمدينة الذيد.

ويضم سوق الجبيل في الذيد، 4 أقسام مختلفة وهي قسم اللحوم وقسم الخضراوات والفواكه وقسم الأسماك والفناء الوسطي، بالإضافة إلى مستودعات التخزين والتبريد التي تضمن جودة المواد الغذائية للمستهلك، و86 محلاً تجارياً متنوعاً بواقع 24 محلاً للحوم والدواجن مزوّدة ببرادات للعرض والتخزين، و45 محلاً للخضار والفواكه والتمور، فيما يضم قسم الأسماك 16 محلاً. ويضم السوق أماكن مخصّصة لتقطيع وتنظيف السمك وأماكن انتظار لمرتادي السوق وأماكن خاصة لشوي الأسماك. أما الفناء الوسطي فيضم مطاعم متخصّصة ومقهىً شعبياً، ومرافق صحية ومصليات للرجال والنساء، ما يجعله وجهة تسويقية وخدمية متميزة ومتكاملة تلبي احتياجات سكان منطقة الذيد والمناطق القريبة منها.

يتميّز سوق الجبيل الواقع في منطقة البحايص بمدينة كلباء، بتصاميمه المعمارية ذات الطابع الإسلامي والزخارف الداخلية والخارجية، ويحتوي المبنى على تشطيبات تتناغم مع الثقافة والبيئة المحلية.

يضم السوق 3 أقسام رئيسة، وهي قسم اللحوم، وقسم الأسماك، وقسم الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى فناء وسطي ومنطقة مزاد داخلية لعرض وبيع المنتجات البحرية الطازجة.

يتمتع السوق بمساحة إجمالية تبلغ 33 ألف متر مربع، يضم مبنى السوق ومواقف السيارات، ويتضمن 16 محلاً للحوم والدواجن، و22 محلاً للأسماك، و31 محلاً للخضار والفواكه. يهدف المشروع إلى تلبية احتياجات سكان المدينة من المنتجات الطازجة عالية الجودة، وتوفير فرص عمل للصيادين والتجار والمزارعين ومربي الماشية.