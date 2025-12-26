السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
رصد نوع نادر من القطط للمرة الأولى منذ عقود

قط ذو رأس مسطح
26 ديسمبر 2025 23:18

رصدت كاميرات المراقبة داخل محمية للحياة البرية في تايلاند للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود قطا ذا رأس مسطّح، وهو نوع نادر من السنوريات كان يُصنّف على أنه منقرض على الأرجح في هذه الدولة الآسيوية، وفق ما أعلن اليوم الجمعةُ مسؤولو المناطق المحمية ومنظمة تُعنى بحفظ هذه الحيوانات.
وتُعد القطط ذات الرؤوس المسطحة، التي تعيش في جنوب شرق آسيا وتُماثِل القطط الأليفة حجما، من أندر أنواع السنوريات البرية وأكثرها عرضة لخطر الانقراض في العالم، بسبب انحسار موائلها الطبيعية.
غير أنّ دراسة بيئية بدأ تنفيذها عام 2024 من خلال الاستعانة بكاميرات فخّية، أتاحت رصد قطط من هذا النوع 29 مرة داخل "محمية الأميرة سيريندورن للحياة البرية" في جنوب تايلاند، بحسب إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية والنباتات في تايلاند ومنظمة "بانثيرا" لحماية السنوريات البرية.
القطّ ذو الرأس المسطح حيوان ليلي النزعة وقليل الظهور، غالبا ما يعيش في المنظومات البيئية الرطبة كأراضي الخث وأشجار المانغروف، وهي بيئات يصعب جدا على الباحثين العمل ميدانيا فيها.
ويقدّر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة عدد القطط مسطحة الرؤوس، التي ما زالت موجودة في العالم، بنحو 2500.
وفي تايلاند، اعتُبر هذا النوع "منقرضا على الأرجح".

المصدر: آ ف ب
القطط
أنواع منقرضة
حيوانات مهددة بالانقراض
