الترفيه

رصد مكافأة لتوفير الهدوء لفقمة نائمة على شاطئ

فقمة نائمة
26 ديسمبر 2025 23:47

رُصدت فقمة من نوع نادر على شاطئ مدينة "نومانا" على الساحل الشمالي لإيطاليا المطل على البحر الأدرياتيكي. وناشد دعاة حماية البيئة، السكان عدم إزعاجها وتركها وشأنها.

ووفقًا للخبراء، فإن هذا النوع المحمي شديد الحساسية لاقتراب البشر، ويعود فورًا إلى البحر عند الشعور بأي إزعاج.

وعادت الفقمة إلى الماء بعد أن اقترب منها شخص لالتقاط صورة لها.

واقترح البعض على الإنترنت مبادرة تطوعية من السكان لمراقبة مكان وجود الفقمة ومنع الناس من إزعاجها مقابل الحصول على مكافأة قدرها 1000 يورو (1170 دولارا أميركيا).
وعبر إيمانويل كوبولا الخبير المتخصص في هذا النوع من الفقمات والمدافع عن البيئة، عن أسفه في منشور على فيسبوك قائلا  "لسوء الحظ، ما زلنا لا نتصرف كما ينبغي".
وقال كوبولا إن الفقمة كانت نائمة بالقرب من فندق عندما اقترب منها شخص ما بهاتف محمول "لالتقاط صورته عديمة الفائدة".
ويأمل كوبولا، الآن، أن يسمح عرض مستخدم على فيسبوك لدفع 1000 يورو مقابل توفير 24 ساعة من الهدوء والسلام الدائمين الفقمة بتوثيق ظهورها بشكل لائق لأغراض علمية.

المصدر: وكالات
فقمة
التصوير
