وفاة "فيلسوف السينما المصرية" عن 79 عاما

المخرج المصري الراحل داود عبد السيد
27 ديسمبر 2025 18:46

رحل عن عالمنا، اليوم السبت، المخرج المصري داود عبد السيد عن 79 عاما، بعد مسيرة عمل فيها مع كبار الممثلين وتركت بصمة في السينما المصريّة.
وكتبت زوجته كريمة كمال، في صفحتها على موقع فيسبوك "رحل اليوم أغلى ما عندي، زوجي وحبيبي".
يعد داود عبد السيد واحدا من أبرز مخرجي السينما الواقعية في مصر، وتطلق عليه الصحافة في بلده اسم "فيلسوف السينما المصرية". ومن أعماله "أرض الخوف" من بطولة الممثل الراحل أحمد زكي، و"الكيت كات" أحد أشهر الأفلام التي أدى بطولتها الممثل الراحل محمود عبد العزيز.
بدأ عبد السيد مسيرته في نهاية ستينيات القرن الماضي كمساعد إخراج مع المصري الراحل يوسف شاهين، قبل أن يخرج أول أفلامه "الصعاليك" إلى النور عام 1985.
حازت أفلامه على جوائز في مهرجانات القاهرة ودمشق وسورنتو في إيطاليا، كما ترشح فيلمه "رسائل البحر" في القائمة القصيرة لأفضل فيلم أجنبي في جوائز أوسكار السينمائية عام 2010.
وُلد عبد السيد في القاهرة عام 1946 وتخرج في قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما.
وأخرج آخر أفلامه "قدرات غير عادية" عام 2015. وفي عام 2022، أعلن اعتزاله العمل السينمائي عبر مداخلة تلفزيونية قال فيها "لا أستطيع التعامل مع الجمهور الموجود حاليا.. لأنه يبحث عن التسلية".
ونعت الهيئة الوطنية للإعلام المخرج الراحل في بيان وصفت فيه رحيله بأنه "خسارة كبرى للقوة الناعمة المصرية. ولكن أعماله ستبقى شاهدة على فنه ودوره ورسالته".

المصدر: آ ف ب
مخرج
داود عبد السيد
وفاة
السينما المصرية
أفلام
