«تخييم» في جبال حتّا.. ورش وأنشطة استكشافية

دبي (الاتحاد)

ضمن الفعاليات المجتمعية لمهرجان شِتَانا في حتّا، نظم «براند دبي»، فعالية «تخييم»، تضمنت باقة من الأنشطة الاستكشافية والورش والمحاضرات الهادفة إلى استكشاف الطبيعة الساحرة لمنطقة حتّا، وتعزيز التفاعل الاجتماعي بين مختلف الفئات العمرية، إلى جانب الترويج لأبرز الوجهات السياحية في إمارة دبي وإبراز تنوعها الطبيعي والثقافي.

انطلقت فعاليات التخييم بتجمع أكثر من 50 مشاركاً بالقرب من بحيرات سهيلة، حيث بدأت أولى محطات الفعالية برحلة «هايكنج» استكشافية قادها الباحث البيئي سلطان البلوشي، ورافق خلالها المشاركين في جولة بين جبال حتّا للتعرف إلى ملامح الحياة الفطرية والتكوينات الجيولوجية التي تميز المنطقة.

شهدت الفترة المسائية تنظيم محاضرة تخللتها مسابقة للتعرف إلى أسماء النجوم وتوقيت ظهورها خلال أيام الشهر. وتضمنت الفعالية تجربة الرصد الفلكي. وقدم يوسف القاسمي جلسة خاصة سلطت الضوء على علاقة الآباء والأجداد بالنجوم والاستعانة بها في تحديد الاتجاهات في التنقل والسفر.

وتعرف المشاركون بإشراف المصور عبدالله الحتاوي، إلى أنواع الطيور والحيوانات التي تتخذ من جبال حتّا موطناً لها، كما اطلعوا على أساليب وتقنيات التصوير الاحترافية لتوثيق الطبيعة والحياة الفطرية.