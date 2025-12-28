«مناعة» يُعيد هند صبري إلى شاشة رمضان

محمد قناوي (القاهرة) بعد غياب 4 سنوات عن الدراما الرمضانية منذ مشاركتها في مسلسل «هجمة مرتدة» عام 2021، تعود الممثلة هند صبري للمشاركة في السباق الرمضاني، من خلال مسلسل «مناعة»، قصة عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي. وأوضحت هند أن المسلسل يشكّل مرحلة جديدة في مسيرتها الفنية، حيث تخوض للمرة الأولى تجربة الدراما الشعبية، من خلال حكاية تدور أحداثها داخل حي الباطنية الشهير، ويستعيد العمل أجواء السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. وأشارت إلى أن أحداث المسلسل تناقش صراعات الخير والشر داخل بيئة اجتماعية شديدة التعقيد، كما يتعمق في مفهوم المناعة النفسية وقدرة الإنسان على الصمود ومواجهة القسوة والضغوط التي تفرضها تفاصيل الحياة اليومية، موضحة أن المسلسل يتألف من 15 حلقة، في انسجام مع التوجه المعاصر نحو الدراما القصيرة المكثفة، ويعتمد على أحداث حقيقية تُضفي عليه قدراً أكبر من الواقعية والعمق الدرامي.

وتستعد هند صبري للمشاركة في بطولة عمل درامي جديد مخصّص لإحدى المنصات الرقمية، مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عيسى، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي، ويشاركها البطولة آسر ياسين في أول تعاون بينهما منذ فيلم الجزيرة الذي عُرض عام 2007. ويتناول المسلسل الجديد، المؤلَّف من 10 حلقات، قصة صحفية جريئة تُدعى «مي الجبالي»، وبمساعدة شخصية مقرّبة تتمتع بنفوذ واسع داخل الأجهزة الأمنية. وأكدت هند أن الأعمال المُنتَجة للمنصات الرقمية باتت أكثر ابتكاراً، وأسهمت في إتاحة المنافسة مع الدراما العالمية، كما أعادت إحياء صيغة المسلسلات القصيرة التي ترتكز على الفكرة والموضوع أكثر من عدد الحلقات.وعبّرت عن فخرها بفوزها بجائزة عمر الشريف، إحدى جوائز «جولدن جلوب»، والتي تسلّمتها خلال حفل خاص أُقيم ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، قائلة: يشرفني الحصول على جائزة تحمل اسم أسطورة من منطقتنا، وقد كرّست مسيرتي لسرد قصص النساء.