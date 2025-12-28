شيخة الجابري تكتب: صباح الإمارات

ما إنْ تقترب الطائرة من أجواء الوطن عبر كل مطارات الدولة، حتى يتسلل إليّ شعور في كل مرةٍ أطمئن إلى أنه حقيقيٌّ وصادقٌ وواقعي ومغروس في روحي مثل وردة حب، في كل مرة أعود فيها من محطة سفر، تزداد قناعتي ويعظمُ شعوري بأنَّه لا وطن يُشبه وطني، ولا أرض لها مثل صفات أرض الإمارات، وقيادة الإمارات، وشعبها، وسكانها الذين تطبّع أكثرهم بطبع أهلها المتسامحين المُحبين والمُنتمين إلى الإنسانية في أعلى درجاتها. هذا القول ليس من صناعتي ولكنّه شعور يصلنا من كثيرين يقيمون بيننا في أمن وأمان وسلام واطمئنان.

ونحن نقترب من نهاية عام والدخول إلى عام جديد، نسأل الله تعالى أن يكون عام أمانٍ وفيضَ خيرٍ وعطاء، يحفظ الله تعالى فيه الوطن، ويحميه، ويوفّق قائده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ويحفظه ويرعاه، ونسأل الله تعالى أن يهيئ لسموّه الأسباب، فهذا القائد الاستثنائي وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، ونوابهم، وأولياء عهودهم يستحقون منّا الدعاء لهم دوماً بأن يحفظهم الله تعالى وأن يكلأهم بعين رعايته وحفظه.

عامٌ يمضي تحقق فيه الشيء الكثير والعميق من الإنجازات، سواء ما كان منها على الصعيد الوطني، أم الإقليمي، أم العالمي، عامٌ يطوي صفحاته وصفحات عز الإمارات وخيرها لا تُطوى أبداً، فيه يتحقق لأبنائها ما يطمحون إليه من أحلام وأمنيات، ويكون لرفاهِ معيشتهم الاهتمام الأول، وتُسخِّر الدولة الإمكانات لدعم الشباب، وتمكين المرأة، ورعاية كبار المواطنين، وجعل الأطفال في محور وعين الرعاية والاهتمام.

عامٌ يمضي وخير الإمارات فيه يصل إلى بقاع الأرض شتى، تحتضن المحتاجين، وتهيئ السُبل والطُرق لمن تقطّعت بهم دروب الحياة، ودمّرت الصراعات والحروب أوطانهم وصنعت منهم لاجئين وضائعين في ممرات الحياة الصعبة. الإمارات تُضمّد الجراح، وتسعى للحفاظ على الأرواح، سفن الخير وطائرات العطاء بما تحمل من مساعدات لا تتوقف، ولا ينضب معين العطاء في وطن قيادته تضع الإنسان عند أول سطر في فاتحة كل كتاب.

الإمارات وطن الضوء والحب، الإمارات وطن الفرح والسعادة، هي قلب المواطن ونبضه، ابنها الذي سخّرت له كل شيء ليكون في الصدارة ضمن أسرة مستقرة ومجتمع تلاحمه سرّ نجاحه، الإمارات عيوننا، اللهم احفظها وقيادتها وكل من يتنفس هواءها في خير دائم، وعام سعيد على وطني وأرضه وسمائه ومائه.