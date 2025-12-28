الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

الجسمي والساهر يطربان جمهور أبوظبي

الجسمي والساهر يطربان جمهور أبوظبي
29 ديسمبر 2025 01:59

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

في أمسية موسيقية استثنائية، شهد مسرح «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس بأبوظبي حفلاً غنائياً ضخماً جمع اثنين من أبرز نجوم الطرب العربي، هما الفنانَان كاظم الساهر وحسين الجسمي، احتفالاً باقتراب العام الجديد، وسط حضور جماهيري كثيف رفع شعار «كامل العدد».

محطات خالدة
الحفل جاء بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي و«مومنتس إيفنتس»، حيث افتتح الساهر الأمسية وسط ترحيب حار وتصفيق متواصل من الحضور، مقدماً باقة من أجمل أعماله القديمة والجديدة التي شكّلت محطات خالدة في مسيرته الفنية، منها «عيد العشاق»، «ها حبيبي»، «سلامتك من الآه»، «يا ليل لا تنتهي»، و«على مودك»، حيث تفاعل الجمهور مع إحساسه العالي وأدائه المفعم بالشجن والرومانسية.

حجر الأساس
وأعرب الساهر عن سعادته الكبيرة بإحياء الأمسية الاستثنائية في «الاتحاد أرينا»، مشيداً بالتنظيم الراقي والجمهور الذوّاق للفن. وكشف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل الحفل، عن انتهائه من تسجيل أغنيات ألبومه العراقي الجديد، الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، متعاوناً فيه مع عدد من الشعراء البارزين، بينهم يحيى العلاق وعزيز الرسام. وتطرق الساهر إلى المشهد الموسيقي الراهن، مؤكداً أن الشعر سيظل حجر الأساس في بناء الأغنية، مع أهمية مراعاة تطلعات الجيل الجديد من دون التفريط بقيمة الموسيقى والكلمة، متمنياً أن يحمل العام الجديد الخير والسلام والمحبة لأرجاء الوطن العربي.

توليفة غنية
على وقع تصفيق الحضور، صعد الجسمي إلى خشبة المسرح ليواصل وهج الأمسية، مستهلاً فقرته بأغنيته الشهيرة «ستة الصبح»، التي ردّد الجمهور كلماتها معه بحماس لافت. وتنقّل الجسمي بين محطات مسيرته الفنية، مقدماً توليفة غنية من أبرز أعماله التي لامست قلوب محبيه، بينها «بحر الشوق»، «رعاك الله»، «بالبنط العريض»، و«بحبك وحشتيني»، مؤكداً مجدداً قدرته على الجمع بين الطرب والإحساس والحداثة.
وأعرب الجسمي عن سعادته بوجوده في العاصمة الإماراتية للاحتفال مع جمهوره بقدوم العام الجديد. وقال: تواصل أبوظبي ترسيخ موقعها، وجهة عالمية للفنون والموسيقى، وتجمع كبار النجوم وتحتفي بالإبداع في أبهى صوره، فهي تمثل داراً للحب والتطور والثقافة، كما أن فعالياتها الفنية تتميز بحضور جماهيري واعٍ ومتذوق للفن.

مكانة خاصة

أخبار ذات صلة
متاحف أبوظبي الجديدة ذاكرة للبشر والطبيعة
«شرطة أبوظبي» تدعو السائقين للالتزام بقوانين السلامة لنقل الدراجات في المقطورات

أوضح الفنان حسين الجسمي أن عام 2025 يحمل مكانة خاصة في قلبه، لا سيما مع قدوم مولوده الأول، زايد، إلى جانب ما شهده من نجاحات فنية استثنائية عزّزت حضوره على الساحة الغنائية الخليجية والعربية والعالمية.

أبوظبي
كاظم الساهر
الاتحاد أرينا
حسين الجسمي
آخر الأخبار
أمم أفريقيا 2025.. المغرب للحسم ومصر والجزائر ونيجيريا فرسان الرهان
الرياضة
أمم أفريقيا 2025.. المغرب للحسم ومصر والجزائر ونيجيريا فرسان الرهان
اليوم 08:54
ترامب وزيلينسكي
الأخبار العالمية
ترامب: اتفاق السلام في أوكرانيا بات قريباً
اليوم 08:52
لوروا: العامل النفسي عائق المغرب للتتويج بلقب أفريقيا
الرياضة
لوروا: العامل النفسي عائق المغرب للتتويج بلقب أفريقيا
اليوم 08:41
خلال انقاذ مسن أثناء حريق في دار بمحافظة سولاويزي بإندونيسيا
الأخبار العالمية
إندونيسيا.. حريق في دار للمسنين يودي بحياة 16 شخصاً
اليوم 08:41
إنتر يعتلي الصدارة الإيطالية بالفوز على أتلانتا
الرياضة
إنتر يعتلي الصدارة الإيطالية بالفوز على أتلانتا
اليوم 08:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©