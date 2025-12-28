«مهرجان أم الإمارات» يجمع نجوم العالم

أبوظبي (الاتحاد)



يجمع «مهرجان أم الإمارات» نخبة من نجوم الوطن العربي، لإحياء حفلات موسيقية على المسرح الرئيس للمهرجان الذي تتواصل فعالياته الترفيهية والفنية حتى 4 يناير 2026، حيث يستمتع الزوّار بالطرب الأصيل والموسيقى العصرية والإلكترونية الحيّة، التي تُضفي أجواءً من الحماس.





احتفال خاص

يشهد «مهرجان أم الإمارات»، يوم الأربعاء 31 ديسمبر، احتفالاً خاصاً لليلة رأس السنة، يحييه الفنان رامي صبري في حفل ينطلق الساعة 10:30 ليلاً ويستمر حتى ما بعد منتصف الليل، ويؤدي عدداً من أغنياته الرومانسية والإيقاعية السريعة التي نالت انتشاراً عربياً لافتاً، منها: «على بالي»، «بياع»، و«يمكن خير». وفي الليلة نفسها، ولمحبّي الموسيقى الإلكترونية، يقدّم الدي جي العالمي كيزا عرضاً موسيقياً حماسياً من الساعة 8:30 مساءً. وفي ختام الحفل يقدّم المهرجان عروضاً مبهرة للدرون والألعاب النارية التي تضيء سماء كورنيش أبوظبي، احتفالاً بقدوم العام الجديد.



تنوّع ثقافي

وتُحيي الفنانة نويل خرمان، غداً الثلاثاء 30 ديسمبر، عرضاً فنياً يحتفي بجمال التنوّع الثقافي، حيث اشتهرت نويل بمزج الموسيقى العربية والغربية، والغناء بالإنجليزية والإسبانية والروسية والفرنسية، وانطلقت شُهرتها بعد دمج أغنية «كيفك إنت» لفيروز مع أغنية Hello للفنانة العالمية أديل، وحصدت أغنياتها ملايين المشاهدات على «يوتيوب».





أصالة وابتكار

واستضاف «مهرجان أم الإمارات»، عدداً من الفنانين والموسيقيين الذين أحيوا أمسيات فنية متنوعة على مسارحه، حيث اصطحب الفنانان محمود التركي ومحمد فضل شاكر، الزوّار في رحلة مليئة بالأغنيات العاطفية وسط تفاعل لافت من الحضور. وقدّم الفنان بيغ سام عرضاً لموسيقى الراب والهيب هوب، أعادت فرقة «حرقة كرت» إحياء الكلاسيكيات العربية بأسلوب إلكتروني معاصر، وقدّمت عرضاً مميّزاً يمزج بين الأصالة والابتكار.

وأعادت رشا رزق ذكريات الحنين إلى الماضي بتقديمها أمسية استثنائية، أحيت من خلالها أغنيات شارات البداية والنهاية لأشهر المسلسلات الكرتونية والأنمي والمدبلجة، منها «القناص»، «المحقق كونان»، «الكابتن ماجد»، «بوكيمون»، و«ريمي»، وذلك بتمازج بين الموسيقى الكلاسيكية والجاز والإيقاعات الشرقية.

لعشاق الموسيقى الإلكترونية، استضاف المهرجان الفنان «الأخرس»، الذي قدّم تجربة موسيقية إلكترونية سينمائية، تُعيد تصوّر الموسيقى العربية بأسلوب حديث. واصطحب الفنان بلال ديركي الجمهور في رحلة موسيقية رائعة بأغانيه العربية السلسة.

ألعاب ترفيهية

يُتيح «مهرجان أم الإمارات» للزوّار استكشاف مجموعة واسعة من الألعاب الترفيهية المنتشرة في أرجائه، تشمل: «بيج باونس أرابيا»، أكبر مدينة ألعاب هوائية في العالم، متاهة «كرنفال الهمسات» المرعبة، مناطق ألعاب الأركيد والبولينغ، عرض أفلام في الحديقة، متحف «خارج هذا العالم»، و«اصطدام السيارات الكهربائية».



4 يناير

يختتم «مهرجان أم الإمارات» فعالياته في 4 يناير 2026، بزيارة من نجمة الـ «يوتيوب» العالمية لايك ناستيا، التي تُقدم عرضاً مباشراً الساعة 4:30 عصراً، يجمع بين الترفيه والتحديات الممتعة والقصص التعليمية.