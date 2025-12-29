«ساعة سكينة» لأصحاب الهمم في متحف زايد

أبوظبي (الاتحاد)



يُطلق متحف زايد الوطني في 4 يناير المقبل مبادرة «ساعة السكينة»، لتلبية احتياجات الزوّار من أصحاب الهمم، ذوي الاضطرابات الحسيّة، عبر توفير بيئة هادئة في المتحف.

تُقام ساعة السكينة شهرياً في أول أحد من كل شهر، وتعكس النهج المتكامل للمتحف لتقديم تجاربه من الساعة الـ 9 صباحاً حتى الـ 10 صباحاً، في عدة مساحات داخل المتحف، بما في ذلك صالات العرض وحديقة المسار.

خلال ساعة السكينة، يفتح المتحف أبوابه للزوّار قبل ساعة من موعد الافتتاح المعتاد، وتتميّز المساحات المختارة بإضاءة أخف ومستويات صوت منخفضة وإعدادات مهيّأة لدعم الزوّار من أصحاب الاضطرابات النمائية العصبية، مثل: طيف التوحد، وفرط الحركة وتشتت الانتباه، وغيرها، بما يوفّر بيئة ملائمة للزوّار.