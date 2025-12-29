الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

هل يتمتع الذكاء الاصطناعي بالمنطق في البحوث الطبية الحيوية؟

عامل في مختبر
30 ديسمبر 2025 00:03

طور باحثون من جامعة مانشستر في بريطانيا منهجية لاختبار قدرة الذكاء الاصطناعي على التفكير المنطقي في البحوث الطبية الحيوية، مما يُسهم في ضمان تطبيقات أكثر أمانًا وموثوقية في ابتكارات الرعاية الصحية.

مع تزايد اندماج الذكاء الاصطناعي في البحوث الطبية الحيوية، تبقى تساؤلات حول مدى قدرة هذه الأنظمة على الاستدلال المنطقي بالمعلومات العلمية المعقدة.

ابتكر باحثون في جامعة مانشستر إطار عمل أطلقوا عليه "SylloBio-NLI"، وهو الأول من نوعه، لاختبار قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على الاستدلال المنطقي بشكل منهجي.

باستخدام أمثلة مشابهة للقياسات المنطقية الكلاسيكية، مثل "كل البشر فانون. سقراط بشر. إذن، سقراط فانٍ"، قام الفريق بتكييف هذا الهيكل مع البيانات الطبية الحيوية للكشف عن مواطن قوة النماذج ومواطن ضعفها.
اقرأ أيضا... الذكاء الاصطناعي يجعل عمليات شفط الدهون أكثر أمانًا

أخبار ذات صلة
"ميتا" تستحوذ على أداة الذكاء الاصطناعي "مانوس"
ماسك في الصدارة.. الذكاء الاصطناعي يضاعف ثروات عمالقة التكنولوجيا

تُظهر نتائجهم، المنشورة في مقال، أنه على الرغم من قدرة الذكاء الاصطناعي على الربط البديهي، إلا أنه حتى النماذج المتقدمة مفتوحة المصدر تواجه صعوبة في الاستدلال المنطقي المتسق عند تطبيقها على المشكلات الطبية الحيوية. من خلال تحديد هذه القيود كميًا، يقدم البحث أدلة حاسمة على الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي في الاكتشافات العلمية واتخاذ القرارات السريرية.

يوضح دانيلو كارفاليو، كبير أخصائيي المعلوماتية السريرية في فريق أبحاث السرطان الرقمي بالمركز الوطني للعلامات الحيوية التابع لمعهد أبحاث السرطان في مانشستر بالمملكة المتحدة "من خلال الكشف عن مواطن قصور منطق الذكاء الاصطناعي، يمكننا بناء أنظمة، تكون مزودة بضمانات علمية موثوقة، وتدعم البحوث الطبية الحيوية".

توفر منهجية الفريق المفتوحة أداةً حيويةً لتحسين الشفافية والموثوقية والتصميم المستقبلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الطب، مما يدعم الالتزام بضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول والابتكار في مجال الصحة الرقمية.
مصطفى أوفى (أبوظبي)

الذكاء الاصطناعي
التفكير المنطقي
البحوث الطبية الحيوية
آخر الأخبار
جماهير ريفر بليت تواصل تحقيق أعلى أرقام الحضور عالمياً
الرياضة
جماهير ريفر بليت تواصل تحقيق أعلى أرقام الحضور عالمياً
اليوم 21:24
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
علوم الدار
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
اليوم 21:03
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
علوم الدار
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
اليوم 20:52
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 20:40
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
الترفيه
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©