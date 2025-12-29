هل يتمتع الذكاء الاصطناعي بالمنطق في البحوث الطبية الحيوية؟

طور باحثون من جامعة مانشستر في بريطانيا منهجية لاختبار قدرة الذكاء الاصطناعي على التفكير المنطقي في البحوث الطبية الحيوية، مما يُسهم في ضمان تطبيقات أكثر أمانًا وموثوقية في ابتكارات الرعاية الصحية.

مع تزايد اندماج الذكاء الاصطناعي في البحوث الطبية الحيوية، تبقى تساؤلات حول مدى قدرة هذه الأنظمة على الاستدلال المنطقي بالمعلومات العلمية المعقدة.

ابتكر باحثون في جامعة مانشستر إطار عمل أطلقوا عليه "SylloBio-NLI"، وهو الأول من نوعه، لاختبار قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على الاستدلال المنطقي بشكل منهجي.

باستخدام أمثلة مشابهة للقياسات المنطقية الكلاسيكية، مثل "كل البشر فانون. سقراط بشر. إذن، سقراط فانٍ"، قام الفريق بتكييف هذا الهيكل مع البيانات الطبية الحيوية للكشف عن مواطن قوة النماذج ومواطن ضعفها.

اقرأ أيضا... الذكاء الاصطناعي يجعل عمليات شفط الدهون أكثر أمانًا

تُظهر نتائجهم، المنشورة في مقال، أنه على الرغم من قدرة الذكاء الاصطناعي على الربط البديهي، إلا أنه حتى النماذج المتقدمة مفتوحة المصدر تواجه صعوبة في الاستدلال المنطقي المتسق عند تطبيقها على المشكلات الطبية الحيوية. من خلال تحديد هذه القيود كميًا، يقدم البحث أدلة حاسمة على الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي في الاكتشافات العلمية واتخاذ القرارات السريرية.

يوضح دانيلو كارفاليو، كبير أخصائيي المعلوماتية السريرية في فريق أبحاث السرطان الرقمي بالمركز الوطني للعلامات الحيوية التابع لمعهد أبحاث السرطان في مانشستر بالمملكة المتحدة "من خلال الكشف عن مواطن قصور منطق الذكاء الاصطناعي، يمكننا بناء أنظمة، تكون مزودة بضمانات علمية موثوقة، وتدعم البحوث الطبية الحيوية".

توفر منهجية الفريق المفتوحة أداةً حيويةً لتحسين الشفافية والموثوقية والتصميم المستقبلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الطب، مما يدعم الالتزام بضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول والابتكار في مجال الصحة الرقمية.

مصطفى أوفى (أبوظبي)