يسرا.. «سيدة أرستقراطية» في دراما رمضان

علي عبد الرحمن (القاهرة) بعد غياب عامين عن الدراما التلفزيونية، تعود يسرا إلى الماراثون الرمضاني، من خلال مسلسلها الجديد «حرم السفير»، والمؤلف من 15 حلقة، من تأليف أحمد عادل، وإخراج عبد العزيز النجار. ويعتمد المسلسل على تقنية الفلاش باك، ليصطحب المشاهد في رحلة عبر حياة البطلة، وهي سيدة أرستقراطية تتذكر بداياتها قبل الزواج من رجل أعمال، لتتدرج في مراحل حياتها المهنية والاجتماعية، وتصبح واحدة من أبرز سيدات الأعمال في مصر.

وعلى صعيد السينما، تستعد يسرا لعرض فيلمين متتاليين، «بنات فاتن» بمشاركة مصطفى شحاتة وهدى المفتي، تأليف أمينة مصطفى، وإخراج محمد نادر، وتقدم فيه شخصية أم من بيئة شعبية تكافح ضغوط الحياة من أجل تأمين مستقبل ابنتيها، و«الست لما» الذي يشاركها بطولته ماجد المصري، ودرة، من تأليف الثنائي كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتجسد فيه شخصية امرأة تواجه العنف الأسري والتمييز الاجتماعي.