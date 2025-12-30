مي عز الدين.. طبيبة «قبل وبعد»

محمد قناوي (القاهرة)



تشارك الممثلة مي عز الدين في السباق الرمضاني من خلال مسلسل «قبل وبعد» الذي انطلق تصويره، ويشاركها بطولته عماد زيادة، سوسن بدر، ريم البارودي، محمود عبد المغني، ليلى عز العرب، إيمان السيد، وهاني عادل، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج مرقس عادل، وإنتاج مها سليم.



وقالت مي: أجسد في العمل، الذي يتألف من 15 حلقة، شخصية طبيبة تواجه سلسلة من المواقف الإنسانية والاجتماعية، ضمن إطار درامي يعتمد على التشويق والواقعية. وذكرت أنها حرصت من خلال هذا الدور على توجيه تحية خاصة لوالدتها الراحلة، حيث اختارت أن تحمل الشخصية التي تجسدها اسم «مها»، وهو الاسم الحقيقي لوالدتها. وأشارت إلى أن مسلسل «قبل وبعد» يمثل التعاون الثالث مع الكاتب محمد سليمان عبد المالك، بعد مسلسلي «وعد» الذي عُرض عام 2016، و«رسايل» الذي عُرض عام 2018، وهما عملان حققا صدى جماهيرياً واسعاً، ما يجعل هذا التعاون الجديد محل انتظار من جمهور الدراما. وعلى صعيد السينما، تستعد مي عز الدين للعودة إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب أكثر من 13 عاماً منذ آخر بطولة لها في فيلم «جيم أوفر». وأكدت أنها ابتعدت عن السينما لفترة بسبب فقدان الشغف وغياب المشاريع المناسبة، إلى جانب تركيزها على الدراما التلفزيونية وظروف شخصية مرت بها، لكنها تعود حالياً بحماس جديد. وعلى صعيد المسرح، قدمت مي عز الدين مسرحية «قلبي وأشباحه» من تأليف نور الدين مهران، وإخراج محمد المحمدي، لتؤكد تنوع حضورها الفني بين الدراما والمسرح، في الوقت الذي تترقب فيه السينما عودتها المنتظرة.