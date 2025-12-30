«اللوفر أبوظبي» يحتفي بـ«ليلة رأس السنة»

أبوظبي (الاتحاد)



يحتفي «متحف اللوفر أبوظبي» بـ«ليلة رأس السنة»، من خلال تقديم تجربة خاصة للاحتفال بالعام الجديد 2026 تحت قبة المتحف الأيقونية، حيث يستمتع الزوّار بتجربة فريدة بعد غروب الشمس، يوم الأربعاء 31 ديسمبر، حيث ستظل أبواب المتحف مفتوحة استثنائياً حتى الساعة 1 صباحاً.



وفي حين ستُغلق صالات العرض الدائمة ومعرض «المماليك: الإرث والأثر» أبوابهم في الساعة 6:30 مساءً. وسيظل معرض «فن الحين» مفتوحاً حتى وقت متأخر من الليل، إلى جانب منافذ الطعام والشراب في المتحف، والتي ستستقبل الضيوف حتى الساعة 1 صباحاً.