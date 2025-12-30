«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها

أبوظبي (الاتحاد)

تستقبل «أبوظبي للإعلام»، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، العام الجديد 2026 بتغطية شاملة عبر شبكة قنواتها التلفزيونية والإذاعية ومنصاتها الرقمية التابعة لها، لتنقل للجمهور الأجواء الاحتفالية، وأبرز الفعاليات الرسمية التي تنظمها إمارة أبوظبي، بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة. وتتضمن فقرات التغطية التي تنطلق يوم 31 ديسمبر، باقة من البرامج والنشرات والتقارير، إلى جانب استوديوهات البث المباشر، وفقرات حوارية تستضيف خلالها عدداً من الفنانين والنجوم، وشخصيات بارزة، فضلاً عن فقرات البث لعروض الألعاب النارية، مباشرة، من مختلف مناطق إمارة أبوظبي، والتي يشارك فيها 5 مذيعين، و11 مراسلاً موزعين على 7 مواقع تحتضن الاحتفالات. تغطية تلفزيونية شاملة تشارك قنوات «أبوظبي»، و«الإمارات»، و«بينونة»، و«أبوظبي الرياضية 1»، و«ياس»، إلى جانب منصة ADMN على تطبيق «ستارزبلاي»، ببث مباشر لمختلف فعاليات استقبال العام الجديد، وأبرزها عروض الألعاب النارية التي ستبث عند منتصف الليل من مواقع، كورنيش أبوظبي، و«مهرجان أم الإمارات»، والواجهة المائية في جزيرة ياس، وجزيرة السعديات، و«مهرجان ليوا الدولي»، و«استاد هزاع بن زايد» في العين، إلى جانب احتفالات «مهرجان الشيخ زايد»، الذي يسعى في نسخته لهذا العام إلى تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة «غينيس» لأطول عرض للألعاب النارية. وتطلق «قناة أبوظبي» تغطية خاصة للاحتفالات الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، حيث يستضيف استوديو البث المباشر، الفنانين حماده هلال، وفايز السعيد، وسلمى رشيد، وشخصيات بارزة من مختلف المجالات، إلى جانب عرض لمجموعة من التقارير المتخصصة التي تركز على القطاعات الحيوية، وقصص النجاح والإنجازات النوعية للدولة. وتعرض «قناة أبوظبي» فيلماً وثائقياً خاصاً عن «عام المجتمع وعام الأسرة» الساعة 5:00 مساءً، ويعاد على قناة الإمارات الساعة 8:30 مساءً، ويليه وثائقي بعنوان «إنجازات 2025» الساعة 5:30 مساءً على «قناة أبوظبي»، ويعاد على «قناة الإمارات» الساعة 6:00 مساءً.

كما تعرض «قناة أبوظبي»، برنامج «مساء أبوظبي» الساعة 7:00 مساءً من ليوا ضمن تغطيتها لاحتفالات رأس السنة. وتنطلق تغطية قنوات «ياس» و«أبوظبي الرياضية 1» و«بينونة» من الساعة 7:00 مساءً، وحتى الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، لتشمل مجموعة من التقارير لأهم الأحداث الرياضية والتراثية خلال عام 2025، ولقاءات مع الضيوف من مختلف المسابقات الرياضية، وتغطية عروض الألعاب النارية.

وتركز «قناة أبوظبي الرياضية» تغطيتها على «مهرجان ليوا الدولي»، إلى جانب «قناة ياس» التي تركز تغطيتها على «مهرجان الشيخ زايد»، فيما تنضم «قناة الإمارات» إلى تغطية قنوات «أبوظبي الرياضية 1» و«قناة ياس» و«بينونة»، ضمن فقرة الاستوديو المباشر اعتباراً من الساعة 10:00 ليلاً وتستمر إلى ما بعد منتصف الليل. بث إذاعي تفاعلي تشارك المحطات الإذاعية التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام بتغطية مباشرة تمتد طوال يوم 31 ديسمبر، وذلك اعتباراً من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، والتي تتوزع فقراتها وبرامجها على إذاعات «إمارات إف إم»، و«ستار إف إم»، و«راديو 1»، و«كاداك إف إم». وتنفرد إذاعة «ستار إف إم» بتقديم 4 برامج تفاعلية لتواكب استقبال العام الجديد، بدءاً من برنامج «صباحو» من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 11:00 صباحاً، وبرنامج «فنون آفتر نون» من الساعة 2:00 بعد الظهر وحتى الساعة 5:00 مساءً، وبرنامج «مسا مسا» من الساعة 5:00 مساءً وحتى الساعة 8:00 مساءً.

وتضم البرامج فقرات تفاعلية مع جمهور المستمعين لتبادل التهاني بالعام الجديد، وبث تقارير ومداخلات تسلط الضوء على أهم الابتكارات الفضائية والطبية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المشاريع الرائدة والإنجازات، والمساهمات الإنسانية للدولة خلال العام 2025. ويواكب برنامج «حفلتك علينا» على إذاعة «ستار إف إم» العد التنازلي لدخول العام الجديد، في تغطية خاصة تبدأ في تمام الساعة 10:00 ليلاً وحتى الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، تتخللها فقرات غنائية تفاعلية وترفيهية للمستمعين، وتخصيص البث لمجموعة من أفضل الأغاني العربية والإنجليزية المعاد توزيعها Remix خلال العام 2025.

وتواكب إذاعة «إمارات إف إم» التغطية المباشرة طوال اليوم، بوثائقي يسترجع أبرز أحداث العام 2025 في مختلف المجالات المجتمعية، والرياضية، والصحية، والفنية، والشبابية، يتخللها لقاءات مع جمهور المستمعين عبر برنامج «كليك» لتسليط الضوء على تطلعات المجتمع للعام 2026، فيما تبث إذاعتي «راديو 1» و«كاداك» العد العكسي للعام الجديد، والإضاءة على المواقع الاحتفالية والفعاليات التي تشهدها أبوظبي. «مركز الاتحاد للأخبار»يشارك «مركز الاتحاد للأخبار» بمنصاته المطبوعة، والمرئية والرقمية في تغطية الاحتفالات بدخول العام الجديد، حيث توفر صحيفة الاتحاد باللغتين العربية والإنجليزية، مجموعة تقارير لمتابعيها، تعرض من خلالها حصاداً إخبارياً شاملاً عن العام 2025، وتقارير خاصة بالاحتفالات وأبرز مؤشرات العام 2026، فضلاً عن التغطيات والفقرات الإخبارية ضمن نشرة علوم الدار، ومنصات التواصل الاجتماعية التابعة لها.

أعلى المعايير كل التغطيات وبرامج المنصات الإعلامية التابعة لـ «أبوظبي للإعلام» ستكون متاحة على منصة ADMN على تطبيق «ستارزبلاي»، ما يوفِّر تجربة مشاهدة سهلة وسلِسة ضمن منظومة تقنية متطورة تُواكب أعلى معايير البث الرقمي العالمية.

