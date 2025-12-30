مشاهير الفن يستقبلون العام الجديد على المسارح

علي عبد الرحمن (القاهرة)



في ليلة رأس السنة 2026، تتحول المدن العربية إلى مساحات مفتوحة للغناء والاحتفال، حيث تتجه الأنظار إلى حفلات يحييها نجوم الصف الأول، في مشهد فني يعكس تنوُّع الأصوات وتعدُّد الأذواق.



القاهرة.. تنوُّع في الأصوات

تتصدر القاهرة خريطة حفلات رأس السنة في مصر، مع برنامج يجمع بين الحفلات الجماهيرية الكبرى والسهرات الطربية، أبرزها، الحفل المشترك الذي يجمع الليلة تامر حسني، وإليسا، وتامر عاشور، على مسرح «أرينا العاصمة» ضمن مهرجان العاصمة الجديدة، مدعوماً بعروض بصرية وإضاءة خاصة تناسب طبيعة المناسبة.

وفي مدينة الشيخ زايد، يحيي الفنان مدحت صالح، حفلاً غنائياً بقيادة المايسترو عمرو سليم، على مسرح «تياترو أركان»، في أمسية تميل إلى الطرب الكلاسيكي والأغنية الهادئة.

وعلى ضفاف نهر النيل، يجتمع صابر الرباعي، ورضا البحراوي، في حفل يجمع بين الطرب العربي والغناء الشعبي، في لقاء يعتمد على لونين مختلفين، ويعكس اتساع الذائقة الغنائية لدى جمهور حفلات رأس السنة.

ويشارك محمد فؤاد، ومصطفى حجاج، وكارمن سليمان، في سهرة تجمع بين الأغنية الرومانسية والطابع الشبابي، بينما تحيي نوال الزغبي، حفلاً غنائياً في قلب القاهرة، مؤكدة حضورها المستمر في الساحة الغنائية المصرية.



الرياض.. موسم مزدحم

في السعودية، تواصل حفلات رأس السنة ترسيخ حضورها، كأحد أبرز الأحداث الفنية، حيث تحيي أنغام حفلاً مرتقباً ضمن فعاليات «موسم الرياض»، وسط إقبال جماهيري لافت، في مؤشر على حجم الطلب والحضور الجماهيري الذي تحققه حفلاتها.

وتستعد النجمة أصالة، مع الفنان آدم، لإحياء أمسية رأس السنة، على مسرح «ثنايا العلا»، في حفل يجمع بين الأغنية الرومانسية وخصوصية الموقع وتاريخه.



عمّان… حفل مشترك

في الأردن، تختار نانسي عجرم، استقبال 2026 بحفل مشترك مع محمد حماقي، في سهرة تعتمد على الأغنية الشبابية والإيقاع الاحتفالي ضمن أجواء تناسب طبيعة ليلة رأس السنة.



سهرات تستعيد البريق

في لبنان، تستعيد بيروت بريقها ومكانتها الفنية في ليلة رأس السنة، ويحيي راغب علامة حفلاً كبيراً في العاصمة، مقدماً مجموعة من أشهر أغنياته التي ارتبطت بليالي الاحتفال على مدار سنوات.

ويلتقي عاصي الحلاني، جمهوره في حفل يقام يوم 1 يناير 2026، في سهرة تمتد حتى الساعات الأولى من العام الجديد، بينما يجتمع فارس كرم مع رحمة رياض ونادر الأتات في حفل مشترك، في ليلة تعتمد على التنوع بين الدبكة اللبنانية والحضور الشبابي.