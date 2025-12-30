أبوظبي.. ملتقى نجوم العالم

أبوظبي (الاتحاد)



تشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الأربعاء، ضمن احتفالات «ليلة رأس السنة»، برنامجاً فنياً وموسيقياً حافلاً، يضم نخبة من نجوم الغناء والموسيقى من العالم العربي والعالم، في أمسيات حيّة تجمع بين الطرب، والموسيقى العالمية، والعروض البصرية المبهرة، احتفاءً بقدوم عام 2026، في أجواء احتفالية استثنائية تعكس مكانة أبوظبي، وجهة ثقافية وترفيهية عالمية.





عروض الدرون

يحتفي «مهرجان أم الإمارات» بليلة رأس السنة، عبر حفل غنائي خاص، يحييه الفنان رامي صبري، الذي يقدّم باقة من أشهر أعماله الرومانسية والإيقاعية السريعة، التي حققت انتشاراً عربياً واسعاً، بينها: «على بالي»، «بياع»، و«يمكن خير». وفي الليلة نفسها، يلتقي عشّاق الموسيقى الإلكترونية مع الـ «دي جي» العالمي كيزا، في عرض موسيقي تفاعلي، ويختتم المهرجان بعروض مبهرة للدرون والألعاب النارية التي تضيء سماء كورنيش أبوظبي.



17 جائزة

تستقبل جزيرة السعديات، ضمن فعاليات مهرجان «ليالي السعديات»، عام 2026 على وقع صوت النجمة العالمية أليشيا كيز، التي تعود للعام الثاني على التوالي لإحياء حفلٍ خاص ليلة رأس السنة. وأليشيا، الحاصلة على 17 جائزة «غرامي»، من أبرز الأصوات المؤثرة في المشهد الفني العالمي، حيث تجمع بين الغناء، وكتابة الأغاني، وعزف البيانو، والإنتاج الموسيقي. ومنذ إصدار ألبومها الأول عام 2001، باعت أكثر من 65 مليون نسخة من أعمالها، وحققت مليارات المشاهدات الرقمية، وقدّمت مجموعة من أشهر أغاني القرن الحادي والعشرين، بينها No One، وEmpire State of Mind. وتقدّم خلال أمسيتها برنامجاً فنياً متنوعاً، يجمع بين الأغاني العاطفية، والإيقاعية السريعة، ومقطوعات البيانو التي ميّزت مسيرتها الفنية.





أجواء صحراوية

تشهد «قرية ليوا»، ضمن فعاليات «مهرجان ليوا الدولي»، برنامجاً احتفالياً خاصاً يجمع 4 من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، في تجربة فنية تمتزج فيها الموسيقى الأصيلة بسحر الأجواء الصحراوية. ويطل الفنان خالد عبد الرحمن بصوته العذب، ليؤدي مجموعة من أعماله المتميزة، مثل: «علمتني حبك»، «بلا ميعاد»، «تقوى الهجر»، و«صدقني».





كما يشارك الفنان حمد العامري، مقدّماً عدداً من أغنياته المعروفة، منها: «الهوى»، «يا قلبي»، و«حب القلب».





وتقدِّم الفنانة أصيل هميم باقة من أعمالها المميزة، من بينها: «المفروض»، «طاري الزعل»، و«سر الحياة»، فيما يختتم فؤاد عبد الواحد الأمسية بتوليفة من أشهر أغنياته، مثل: «كل أحبك»، «العيون السود»، و«وضاق الغمام».



جون ليجند

يستقبل النجم العالمي جون ليجند، عام 2026 مع جمهور أبوظبي، في حفل استثنائي يقام في «قصر الإمارات»، حيث يقدِّم أمسية موسيقية لا تُنسى، يؤدي خلالها مجموعة من أشهر أعماله، في عرض يجمع بين الأداء الحي وعزف البيانو، أبرزها: Lauryn Hill Everything Is Everything، وJay-Z Encore، و You Don’t Know My Name.





«بالأحلام»

على خشبة مسرح «سبيس 42 أرينا»، يلتقي ناصيف زيتون، وهيفاء وهبي، في أمسية فنية تحتفي بقدوم العام الجديد. ويقدّم ناصيف مجموعة من أغنياته الشهيرة، منها: «ما في ليل»، «بالأحلام»، و«مش عم تزبط معي»، فيما تطل هيفاء وهبي بباقة من أعمالها، من بينها: «يا حياة قلبي»، «توتة»، و«بابا فين».