بالصور 7 حيوانات.. حياة كاملة تحت الأرض

ترجمة: أحمد عاطف

حياة ومستعمرات كاملة تبنيها الحيوانات بعيداً من أعيننا، إذ تمتلك بعض الكائنات منازل لا تقتصر وظيفتها على المأوى فقط، بل تؤدي أدواراً حيوية في حمايتها من المفترسات والتقلبات المناخية القاسية، وتوفّر بيئة آمنة للنوم، وتربية الصغار، وأحياناً للسبات الشتوي.

وتشير الدراسات إلى أن هذه الجحور لا تخدم الحيوانات فقط، بل تسهم أيضاً في تحسين خصوبة التربة وتهويتها، مما يجعلها عنصراً أساسياً في الحفاظ على التوازن البيئي. وفيما يلي مجموعة من أغرب منازل الحيوانات تحت الأرض.

1 - الخلد يُعد من أكثر الحيوانات تكيفاً مع الحياة تحت الأرض، إذ يقضي معظم حياته داخل شبكة معقدة من الأنفاق، ويمتلك أطرافاً أمامية قوية تشبه المجارف، ومخالب حادة تمكّنه من الحفر السريع في التربة. تُستخدم هذه الأنفاق أساساً للبحث عن الغذاء، مثل الديدان والحشرات، فضلاً عن توفير الحماية من المفترسات والعوامل الجوية، ما يجعل الخلد نادر الظهور على سطح الأرض.

2 - الأرضيعة تُعرف أيضاً باسم «وودتشاك»، وتحفر أنفاقاً واسعة ومعقدة تضم عدة مداخل وغرفاً داخلية تُستخدم للنوم، والسبات الشتوي الطويل، وتربية الصغار في بيئة آمنة. تساعد شبكة الأنفاق المتعددة الأرضيعة على الهروب السريع عند الشعور بالخطر، كما توفّر لها مخزوناً طبيعياً من الأمان طوال فصول العام.





3 - الأرماديلو يمتلك الأرماديلو درعاً طبيعياً ومخالب قوية تجعله من أمهر الحفّارين في الطبيعة، وغالباً ما يبني أنفاقه بالقرب من مصادر المياه أو في التربة الرخوة.

توفر هذه الأنفاق حماية من الحرارة المرتفعة والمفترسات، كما تشير الدراسات إلى أن جحور الأرماديلو قد تتحول لاحقاً إلى ملاجئ لحيوانات أخرى، ما يعزّز التنوع الحيوي في المنطقة.

4 - ثعلب الفنك ثعلب الفنك هو أصغر أنواع الثعالب، يعيش في البيئات الصحراوية القاسية، مثل الصحراء الكبرى، ويعتمد بشكل أساسي على الأنفاق العميقة للهروب من حرارة النهار المرتفعة.

تُعد هذه الجحور أماكن مثالية لتربية الصغار والحفاظ على درجة حرارة مستقرة، ما يساعد الفنك على التكيف مع واحدة من أكثر البيئات تطرفاً على كوكب الأرض.

5 - كلب البراري يُعرف كلب البراري بطبيعته الاجتماعية، حيث يعيش في مستعمرات ضخمة تضم مئات الأفراد، وتبني هذه القوارض شبكات معقدة من الأنفاق تحت الأرض، تحتوي على غرف للنوم وتخزين الطعام. وتلعب هذه الأنفاق دوراً مهماً في التواصل بين أفراد المستعمرة، فضلاً عن توفير الحماية الجماعية من المفترسات.

6 - وومبت الوومبت من الجرابيات الأسترالية القوية، ويشتهر بقدرته على حفر أنفاق طويلة وعميقة تحت الأرض، تستخدم كملاذ آمن من الحرارة والبرودة، لاسيما في البيئات القاسية. وتشير الدراسات البيئية إلى أن أنفاق الوومبت تسهم في تحسين جودة التربة وتهويتها، كما قد تستفيد منها حيوانات أخرى بعد هجرها.





7 - الإكيدنا الإكيدنا من أكثر الحيوانات تفرّداً، إذ يجمع بين صفات الثدييات والزواحف، حيث يستخدم الحفر كوسيلة للهروب من المفترسات وتنظيم درجة حرارة جسمه. كما تساعد عملية الحفر المستمرة على تحريك التربة وتهويتها، ما ينعكس إيجاباً على صحة البيئة والنظام البيئي المحيط به.

