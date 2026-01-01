الأسرة.. رحلة تحفيزٍ وإلهام

خولة علي (أبوظبي)



مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة تخصيص عام 2026 «عام الأسرة»، وتأكيداً على مكانة الأسرة بوصفها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، يجدر التأكيد على دورها المهم في تشكيل مستقبل أبنائها. وتتجلى أهمية الأسرة في اكتشاف المواهب وصقلها، وضمان توازن الأبناء بين الدراسة وتنمية القدرات، لتغدو الموهبة ثمرة وعي أسري مسؤول، تنمو في كنف البيت وتشق طريقها بثقة نحو المجتمع مع كل نجاح يتحقق. ويأتي «عام الأسرة»، ليؤكد أن الأسرة ليست مجرد بيئة تربوية، بل الحاضنة الأولى للمواهب ومصدر الإلهام والدعم المستمر، من خلال الرعاية والتوجيه، لتتحوَّل الهوايات الصغيرة إلى مهارات وإبداعات ملموسة يفتخر بها الوطن.





دعم المواهب

تذكر سندية الزيودي، ولية أمر، أن دعم موهبة الأبناء رحلة متدرجة وواعية، تبدأ بالملاحظة الدقيقة والإنصات الحقيقي لهم منذ صغرهم، حيث تمثّل الأسرة البيئة الأولى، التي يُكتشف فيها الإبداع ويُصان. وتوضح أنها حرصت على متابعة اهتمامات ابنتيها عائشة وشوق الحساني، ولاحظت شغفهما الواضح برياضة ركوب الخيل، إلى جانب اهتمامهما بعالم البرمجة والرسم، فبادرت إلى دعم هواياتهما بشكل عملي ومنهجي. وتقول: هذا الدعم يتمثّل في توفير البيئة المناسبة داخل المنزل، وتنظيم الوقت، وإتاحة الأدوات والبرامج التعليمية التي تساعد على تنمية المهارات، إضافة إلى إشراك الأبناء في الأنشطة المجتمعية والمبادرات التطوعية التي تعزز وعيهم، وتثري معرفتهم، وتمنحهم خبرات حقيقية. وترى أن الجانب النفسي لا يقل أهمية عن التدريب، فقد ركّزت على تعزيز ثقة ابنتيها بنفسهما، وتشجيعهما المستمر، والثناء على الجهد قبل النتائج، وغرست فيهما قناعة راسخة، بأن الخطأ جزء طبيعي من التعلم وليس سبباً للتراجع. كما تشدّد على أهمية تحقيق توازن واعٍ بين الالتزام الدراسي وتنمية الموهبة، إيماناً منها بأن التعليم يشكّل الأساس الذي تُبنى عليه كل موهبة، وأن النجاح الحقيقي يكمُن في القدرة على التوفيق بين التحصيل الأكاديمي والإبداع، بما يسهم في تنشئة شخصية واثقة، مسؤولة، وقادرة على التميز المستدام، انسجاماً مع رؤية الدولة في جعل الأسرة محور التنمية.





مدح الجهد

تعتبر غالية المنصوري، مدربة فنون، أن الأسرة ليست مجرد عنصر داعم أو مشجّع، بل الحاضنة الحقيقية التي تنمو فيها الموهبة منذ مراحلها الأولى، فالطفل الذي يعيش في بيئة توفِّر له الأمان النفسي وتحتضن محاولاته قبل نجاحاته، يمتلك الشجاعة لخوض التجربة والابتكار بِلا خوف أو تردُّد.

وتقول: إن اكتشاف الموهبة في سن مبكرة لا يتطلب أدوات معقدة، بل يعتمد على الملاحظة الواعية والإنصات لميول الطفل من خلال اللعب الحُر، ومتابعة ما يثير فضوله ويعزِّز شغفه، لافتة إلى أن تنمية الموهبة تتم عبر الاستمرارية بهدوء، لا بكثافة، وتوفير أدوات بسيطة تساعده على التعبير عن نفسه، إلى جانب التعلّم من القدوة داخل الأسرة. وتشدد على تجنُّب المقارنة بين الأبناء، والتركيز على مدح الجهد بدل الذكاء، وتعليمهم أن الفشل مرحلة طبيعية في طريق الإبداع.



قصص ملهِمة

تلعب فضيلة الخوري، ولية أمر، دوراً محورياً في دعم أبنائها الموهوبين، حيث جعلت من بيتها بيئة حاضنة للمواهب ومصنعاً للتميّز، قائلة: إن دعم الأبناء يبدأ من الإيمان بقدراتهم، والاستماع إلى طموحاتهم، وتوفير المساحة الآمنة التي تسمح لهم بالتجربة والتعلم من دون خوف من الفشل.

وقد حرصت على متابعة المسيرة التعليمية والإبداعية لأبنائها، وتنظيم الوقت بين متطلبات الحياة اليومية واحتياجاتهم التطويرية، وشجعتهم على المشاركة في المسابقات والمبادرات الوطنية، ما أسهم في صقل شخصياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. وترى أن إنجازاتهم لم تكن وليدة الصدفة، بل ثمرة عمل أسري مشترك، وإصرار على تحويل الشغف إلى إنجاز.





شعور بالفخر

تذكر أنيسة سليمان، أن دعم الأسرة كان حجر الأساس في نجاح حفيدتها الموهوبة اليازية الغساني، وتقول: شاهدنا الفرح والرضا في عينيها حين حققت إنجازاتها، وهذا الشعور بالفخر لا يضاهيه شيء. وترى أن الأسرة هي الركيزة الأساسية لتمكين الأبناء، وأن التشجيع المستمر يتيح لهم التعبير عن إمكانياتهم وتحقيق أحلامهم، ليصبحوا نموذجاً ملهماً للآخرين.



التماسك المجتمعي

يؤكد نادر الهاشمي، والد المبدع أحمد قائلاً: أرى أن تخصيص «عام الأسرة» يعكس رؤية الإمارات العميقة في تعزيز التماسك المجتمعي، ويؤكد أن الأسرة هي الأساس الذي تُبنى عليه المواهب والإنجازات والهويّة الوطنية. ويضيف: ركزنا على توفير بيئة آمنة ومحفّزة، واحترام اختلاف أحمد وتميّزه، ودعمه عاطفياً قبل دعمه فنياً، والوقوف معه في كل خطوة من رحلته. وقد ساعده هذا الدعم على تطوير موهبته في العزف على البيانو، وتأليف أعمال موسيقية، وتمثيل الإمارات في مسابقات دولية، والمساهمة في نشر قيَم التقبُّل والتسامح من خلال الموسيقى. ويؤكد الهاشمي أن الموهبة لا تزدهر إلا داخل أسرة تؤمن بأبنائها، وتمنحهم الحب، والوقت، والفرص.





تعزيز الثقة

تعبّر الطفلة روضة الملا، عن سعادتها وهي تزاول فن الكروشيه، مؤكدة أن الدعم كان دافعاً لها للاستمرار والتعلم. وبفضل شغفها وإصرارها، استطاعت أن تحوِّل هذه الحرفة اليدوية إلى مشروع صغير، يعكس روح الابتكار وقيمة العمل منذ سن مبكرة، وتُرجع هذا النجاح إلى التحفيز الدائم الذي تتلقاه من أسرتها، والذي ساهم في تعزيز ثقتها بنفسها ودفعها إلى تطوير موهبتها.