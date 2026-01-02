النجمة أنجيلينا جولي تزور معبر رفح الحدودي مع غزة

قامت نجمة هوليوود أنجيلينا جولي، بزيارة إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة، اليوم الجمعة، حيث تحدّثت إلى أعضاء في الهلال الأحمر وسائقي شاحنات ينقلون المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقالت الممثلة والمبعوثة الخاصة السابقة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي وصلت برفقة وفد أميركي، إنها "تشرفت" بلقاء متطوعي المنظمات غير الحكومية المتمركزين قرب المعبر.

وتحدثت جولي مع سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية كذلك. وقال لها أحد متطوعي الهلال الأحمر إن "مئات الشاحنات تنتظر" لدخول القطاع.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن جولي قامت بالزيارة للاطلاع على أوضاع الجرحى الفلسطينيين الذين نُقلوا إلى مصر وعمليات إيصال المساعدات إلى القطاع.