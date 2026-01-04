الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

قتيلان وعشرات الجرحى جراء صاعقة في جنوب أفريقيا

برق (أرشيفية)
4 يناير 2026 17:18

قتل شخصان وأصيب 148 آخرون عندما ضربت صاعقة في جنوب أفريقيا 150 شخصا كانوا يشاركون في مهرجان، وفقا لما أعلنته الهيئة الصحية المختصة في مقاطعة "نورث ويست" في بيان اليوم الأحد.
وقع الحادث قرب قرية "ماثيبستاد" التي تبعد نحو 70 كيلومترا شمالي مدينة بريتوريا ويقام فيها سنويا احتفال تقليدي.
وأوضح البيان أن "أشخاصا بلغ عددهم الإجمالي 150 راجعوا عيادة ماثيبستاد بعد أن أصابتهم صاعقة أثناء الاحتفال. ونُقل 13 منهم في حالة حرجة إلى مستشفى جوبيلي لتلقي الرعاية بسبب إصابات متنوعة. وكان اثنان قد فارقا الحياة لدى إدخالهما المستشفى".
ولاحظ البيان أن معظم المصابين يعانون "حروقا طفيفة ناجمة عن الصاعقة".
وتُعد العواصف الرعدية ظاهرة شائعة في هذا الجزء من جنوب أفريقيا خلال ما يعرف بالصيف الجنوبي. 

أخبار ذات صلة
«بافانا بافانا» يتحدى «الأسود» لحجز بطاقة دور الـ8 بأمم أفريقيا
حسام حسن: لا أهتم بالمشككين!
المصدر: آ ف ب
صاعقة
جنوب أفريقيا
