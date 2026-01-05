الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الترفيه

طوكيو تفتتح مزادات العام الجديد ببيع سمكة تونة بـ3.2 مليون دولار

سمكة تونة زرقاء تزن 243 كيلوغرامًا
5 يناير 2026 08:49

بيعت سمكة تونة ذات زعانف زرقاء تزن 243 كيلوجراما (535 رطلا) بسعر قياسي بلغ 510 ملايين ين (3.2 مليون دولار) في المزاد الأول لعام 2026 في سوق تويوسو للأسماك بطوكيو.
وكان صاحب أعلى عرض للسمكة الثمينة في المزاد الذي أقيم قبل فجر اليوم الاثنين هو شركة "كيومورا"، التي يدير مالكها كيوشي كيمورا سلسلة مطاعم "سوشي زانماي" الشهيرة. وحطم كيمورا، الذي غالبا ما فاز في الماضي بالمزاد السنوي، الرقم القياسي السابق البالغ 334 مليون ين (2.1  مليون دولار) الذي سجله هو نفسه في عام 2019. وتم اصطياد السمكة الباهظة الثمن قبالة ساحل أوما في شمال اليابان، المشهورة بأنها موطن للتونة عالية الجودة.
وتباع المئات من أسماك التونة يوميا في المزاد الصباحي الباكر، لكن الأسعار تكون أعلى بكثير من المعتاد لتونة أوما، خاصة في مزاد العام الجديد الاحتفالي، نظرا لشعبية التونة في أطباق السوشي والساشيمي.

المصدر: وكالات
اليابان
طوكيو
أسماك التونة
