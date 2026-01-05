أليشيا كيز تفتتح النسخة الثالثة من «ليالي السعديات»

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت النجمة العالمية أليشيا كيز حفلاً مميزاً في ليلة رأس السنة خلال افتتاح النسخة الثالثة من «ليالي السعديات»، حيث شاركت في استقبال العام الجديد مع آلاف المعجبين، الذين استمتعوا بأدائها وصوتها المميّز وسط أجواءٍ مفعمة بالحيوية. وتألقت الفنانة الحائزة جائزة جرامي 17 مرةً، والتي تشتهر بكونها مغنية وكاتبة أغانٍ وعازفة بيانو ومنتجة، على مسرح «ليالي السعديات» أثناء تقديم باقةٍ من أشهر أغانيها ومقطوعاتٍ موسيقية حية، ما أشعل حماس الجمهور وزاد من روعة الحفل وأجوائه المميزة.



وتضمّنت قائمة الأغاني التي قدمتها كيز أعمالاً بارزة مثل «نو ون» و«جيرل أون فاير» و«فولين» و«إمباير ستيت أوف مايند» الحائزة جوائز، حيث حظي الجمهور بفرصة الاستمتاع بأدائها المؤثر وصوتها العذب ومهارتها في العزف على البيانو، وهي عناصر فنية تمازجت خلال مسيرة كيز الممتدة لعقدين من الزمن، وعزّزت مكانتها بين أبرز الفنانين في المشهد الفني المعاصر. وشاركت أليشيا الجمهور في العد التنازلي لاستقبال العام الجديد، حيث انطلقت عروض الألعاب النارية في سماء جزيرة السعديات مع حلول منتصف الليل. عبّرت كيز عن امتنانها لأبوظبي وجمهورها المتألق، وقالت: أبوظبي، هذه لحظة مميزة جداً. جميل أن نبدأ سنة جديدة معاً، نشارك الحب والموسيقى والطاقة. شكراً لكم من القلب. وتعزّز عودة كيز إلى دولة الإمارات العلاقة الوثيقة التي تجمعها بجمهور المنطقة، لا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققته في حفل «ليالي السعديات» عام 2024. كما يشكّل هذا الحفل بدايةً واعدة لموسمٍ مميّز يستمر على مدار شهرين ويتضمن عروضاً لنخبة من النجوم العالميين، منهم ديانا روس وسيل (9 يناير)، ولودوفيكو إيناودي (10 يناير)، ولويس كابالدي (17 يناير)، وجون ماير (24 يناير)، وماكس ريختر (29 يناير)، وريكي مارتن (31 يناير)، وماريا كاري (7 فبراير)، وبراين آدامز (11 فبراير).