«كيف المعنوية».. يوثِّق يوميات مجندي الخدمة الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أبوظبي للإعلام»، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق برنامج «كيف المعنوية»، بموسمه الثالث، ليقدِّم تجربة وثائقية شاملة تسلِّط الضوء على مسيرة مجندي الخدمة الوطنية، مروراً بصلابة التدريب الأساسي، وصولاً إلى مرحلة الجاهزية العسكرية والانضباط.

ويُعرض برنامج «كيف المعنوية»، على قناتَي «الإمارات» و«بينونة»، ومنصة ADMN على تطبيق «ستارزبلاي»، لتقديم عملٍ وثائقي متكامل، يعكس القيَم الوطنية والإنسانية للخدمة الوطنية، ودورها في إعداد جيل واعٍ ومنضبط. وتبث قناة «الإمارات» البرنامج كل يوم أربعاء الساعة 19:00 مساءً بتوقيت الإمارات، فيما يُعرض على قناة «بينونة» كل اثنين الساعة 21:00 مساءً.



روح العزيمة

وثائقي «كيف المعنوية»، عمل مشترك من إنتاج «أبوظبي للإعلام»، وبالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، يعكس رؤية وطنية ممتدة حول ترسيخ الانتماء الوطني، وتعزيز روح العزيمة والانضباط، وتنمية الجوانب الجسدية والعقلية للمجندين.

ويركّز البرنامج في موسمه الثالث الذي يمتد لـ 15 حلقة، مدة كل منها 30 دقيقة، على توثيق الرحلة الكاملة للمجندين، بدءاً بانتقالهم من الحياة المدنية إلى العسكرية، مروراً بمراحل التدريب الأساسي، وما تتضمنه من اختبارات بدنية ونفسية صارمة، وصولاً إلى التحولات التي يعيشونها على المستويين الجسدي والمعنوي، بما يعزِّز هويتهم الوطنية ويرسِّخ ارتباطهم بالقيَم الثقافية والتراثية لدولة الإمارات.



مهام ومسؤوليات

يتناول «كيف المعنوية» في بنائه السردي، مراحل متعددة من تجربة المجندين، حيث يواكب لحظة تلقّيهم رسالة الالتحاق، مُقدماً لمحة عن حياتهم قبل بدء الخدمة الوطنية، ثم ينتقل إلى توثيق إجراءات التسجيل، واستلام الزي العسكري، والتأقلم مع الحياة داخل المعسكر، والفحوص الطبية وفحوص اللياقة البدنية، وصولاً إلى بدء التدريب الأساسي، والتعرّف على المهام والمسؤوليات داخل المعسكر لمجندي ومجندات الخدمة الوطنية.



لقطات واقعية

يقدم البرنامج صورة متكاملة عن التطورات التي يعيشها المجنّدون، كما يسلِّط الضوء على تحديات اليوم الأول في المعسكر، والانضباط الصارم، وتعلّم استخدام الأسلحة، وبناء روح الفريق، والتغلّب على التحديات الجسدية والنفسية، في سرد بصري يُبرز قيَم الإصرار والالتزام وخدمة الوطن.

ويتضمن البرنامج تغطية خاصة من خلف الكواليس، لاستعداد مجندي الخدمة الوطنية للاصطفاف العسكري في منطقة السميح، موثقاً التحضيرات اللوجستية والتدريبات النهائية والأجواء النفسية المصاحبة. كما يُظهر مستوى الانضباط والتكاتف والروح الوطنية التي يتحلّى بها المجندون، بما يعكس تفانيهم في أداء واجبهم الوطني.



مؤثرات صوتية

يعتمد «كيف المعنوية» أسلوباً بصرياً سينمائياً يجمع بين التصوير الواقعي والمشاهد الدرامية، مدعوماً بالموسيقى والمؤثرات الصوتية التي تعزِّز الأثر العاطفي والسردي، إلى جانب تقديم محتوى رقمي داعم عبر منصات التواصل الاجتماعي، يشمل لقطات من وراء الكواليس وملفات تعريف بالشخصيات، وتحديثات متزامنة مع عرض الحلقات.

ويُعرض برنامج «كيف المعنوية» على قناتَي «الإمارات» و«بينونة»، كما سيكون متاحاً للجمهور عبر منصة ADMN من خلال تطبيق «ستارزبلاي»، بما يوفِّر تجربة مشاهدة سهلة وسلسة، ضمن منظومة تقنية متطورة تُواكب أعلى معايير البث الرقمي العالمية.