«كلية دبي للسياحة» تحتفل بتخريج أكثر من 2400 متخصص

دبي (الاتحاد)





تحتفي كلية دبي للسياحة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالعام الخامس على إطلاق برنامج المرشد السياحي، المبادرة الافتراضية الرائدة التي نجحت في تدريب وتخريج أكثر من 2400 مرشد سياحي مرخّص من أكثر من 50 جنسية للارتقاء بتجارب الزوار في أنحاء دبي.

وبناء على هذا الإنجاز، تدعو كلية دبي للسياحة المواطنين والمقيمين المهتمين بمجال الإرشاد السياحي للانضمام إلى برنامج «المرشد السياحي»، الذي يهدف إلى تأهيل المشاركين وتزويدهم بالتدريبات اللازمة، وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة للحصول على رخصة المرشد السياحي الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وتُعد هذه الرخصة الوثيقة الرسمية الوحيدة في الإمارة التي تخوّل حامليها العمل كمرشدين سياحيين ضمن الشركات السياحية المسجلة في دبي، بما يتيح لهم مرافقة الزوّار من مختلف أنحاء العالم، وتقديم تجربة غنية تعكس تنوع دبي الثقافي وتدعم نمو قطاعها السياحي. يأتي برنامج «المرشد السياحي» ليواكب النمو المتسارع في أعداد الزوار الدوليين إلى دبي، واحتياجات قطاعي السياحة والضيافة، لاسيما مع استمرار الإمارة في تحقيق معدلات نمو قياسية في هذا المجال لسنوات متتالية، حيث استقبلت خلال عام 2025 أكثر من 17.55 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. في ضوء هذه الأرقام، يكتسب البرنامج أهمية بالغة في تأهيل كفاءات جديدة، وتزويد السوق بمرشدين مؤهلين، بما يُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات والتجارب المقدمة للزوار، وتعزيز مستوى رضاهم بشكل مستدام. يستقبل برنامج «المرشد السياحي» طلبات المتقدمين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر. فيما يتميز البرنامج بنظام تدريبي شامل ومرن عبر الإنترنت، ما يتيح للمشاركين استكمال المتطلبات التعليمية بكفاءة وفقاً لجدولهم الزمني الخاص، ويتوفّر التدريب حالياً باللغتين الإنجليزية والماندرين. تم إطلاق هذا البرنامج الحيوي لدعم نمو قطاع السياحة في دبي، وتماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، وأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة. ويُسهم البرنامج في استقطاب الكفاءات المحلية وتمكين المرشدين المعتمدين من الحصول على فرص عمل مرنة بدوام جزئي أو كامل وتأسيس مشاريعهم الخاصة، ما يضمن الارتقاء بتجارب الزوار وتمكينهم من التعرف على دبي وتراثها من خلال سكانها وتقديم خدمات سياحية متميزة. وصرّحت مريم سلطان المعيني، نائب الرئيس، التوطين والإرشاد السياحي في كلية دبي للسياحة، قائلة: نحتفل اليوم بالذكرى السنوية الخامسة لإطلاق برنامج «المرشد السياحي» بنسخته الإلكترونية. وإننا نفخر بهذا البرنامج الذي نجح في تأهيل وترخيص آلاف المرشدين الذين لعبوا دوراً محورياً في إبراز المقومات والتجارب السياحية المتميزة لدبي أمام زوارها الدوليين. ونظراً لكون قطاع السياحة محركاً رئيساً لاقتصاد دبي، فإن نجاحه المستدام لا يُقاس فقط بأعداد الزوار، بل بجودة تجاربهم. إن هدفنا هو ضمان تميز هذه التجارب وتفردها لتترك انطباعات وذكريات دائمة. وعليه، فإننا نؤكد التزامنا برفع معايير التميز في التواصل بين المرشدين والضيوف، من خلال الاعتماد الرسمي الذي يمنحه برنامجنا المرخص من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ما يدعم السمعة العالمية المرموقة للمدينة في قطاع الضيافة. وأكدت مريم المعيني على الدور الاستراتيجي للمرشدين السياحيين، بقولها: يلعب المرشدون السياحيون دوراً محورياً في إبراز جوهر دبي وطابعها الفريد. فمهامهم لا تقتصر على تعريف الزوار بما تمتاز به من تجارب ومقومات ومعالم ومناطق جذب سياحي وتراثي فحسب، بل تمتد لتشمل سرد قصص المدينة بأسلوب مشوق ومعبِّر، ما يؤكد مكانتها المتميزة كوجهة عالمية. ويُعد هذا التفاعل المباشر عنصراً أساسياً في تكوين انطباعات الزوار عن ثقافة شعب الإمارات وتراثها الغني، ما يحفّزهم على تكرار زيارتهم واستكشاف المزيد مما تقدمه دبي. وأوضحت: يُعد برنامج «المرشد السياحي» ركيزة أساسية ضمن جهودنا لتطوير كوادر بشرية ذات خبرات ومؤهلات عالية، بما يعكس مكانة دبي الرائدة في قطاع السياحة، تماشياً مع استراتيجيتنا للتوطين وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، ندعو المواطنين بشكل خاص للانضمام إلى البرنامج، كما نعمل على تمكين الكفاءات الإماراتية من خلال إتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة قصصهم لفتح آفاق مهنية واعدة. ويضمن البرنامج للزوار تجربة متكاملة وثرية، حيث يتعرّفون على المدينة من منظور سكانها الذين يمتلكون معرفة معمّقة بها، ما يُثري القيمة الإجمالية لوجهتنا السياحية.