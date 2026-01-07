الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الإماراتية فاطمة العوضي.. أصغر متسلقة لـ«جبل فينسون»

الإماراتية فاطمة العوضي.. أصغر متسلقة لـ«جبل فينسون»
8 يناير 2026 01:45

أنتاركتيكا (وام)

حققت المتسلقة الإماراتية فاطمة عبدالرحمن العوضي إنجازاً تاريخياً غير مسبوق على مستوى العالم العربي، بعد وصولها يوم الثلاثاء 6 يناير 2026 إلى قمة جبل فينسون، أعلى قمة في القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا»، بارتفاع 4.892 متراً، لتسجل اسمها كأصغر وأول عربية تصل إلى هذه القمة بعمر 18 عاماً.
ويُعد هذا الإنجاز المحطة الثالثة في مسيرة فاطمة ضمن مشروعها الطموح لتسلّق «القمم السبع»، التي تمثل أعلى قمة جبلية في كل قارة، في إنجاز يعكس عزيمة الشباب الإماراتي وقدرته على خوض أصعب التحديات العالمية.
وجاء هذا الإنجاز بعد رحلة شاقة في واحدة من أقسى البيئات الطبيعية في العالم، واجهت خلالها فاطمة درجات حرارة متجمدة تجاوزت أربعين درجة مئوية تحت الصفر، إلى جانب ظروف مناخية قاسية ورياح عاتية، تطلبت مستوى عالياً من الجاهزية البدنية والذهنية، وقوة تحمّل، واعتماداً كبيراً على النفس.
وقالت فاطمة عبدالرحمن العوضي، إن تسلّق جبل فينسون شكّل تحدياً استثنائياً مقارنة بتجاربها السابقة، نظراً لما يتسم به من برودة شديدة وعزلة قاسية، مشيرة إلى أن الرحلة الاستكشافية استغرقت نحو ثلاثة أسابيع في بيئة شديدة القسوة.
وأضافت أن الوقوف على قمة الجبل شكّل لحظة فارقة، عززت من قوتها وإيمانها بقدرتها على تجاوز التحديات، مؤكدة تعلقها بروعة واتساع القارة القطبية الجنوبية.
وأعربت فاطمة عن بالغ امتنانها لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، لما توفره من بيئة داعمة تحتضن الطموحات وتفتح آفاق الإنجاز أمام شبابها، مؤكدة أن رفع علَم الدولة على أعلى القمم يجسد قصة وطن بُني على الفرص والإلهام، ويعكس مسيرة أكثر من خمسة عقود من التمكين والاستثمار في الإنسان.
وأكدت أن هذا الإنجاز يحمل رسالة وطنية مفادها أن أبناء الإمارات، بدعم قيادتهم، قادرون على بلوغ أعلى القمم وتجاوز أصعب التحديات مهما كانت قسوة الظروف.

إهداء الإنجاز

