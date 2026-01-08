الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اكتشاف أقدم أحافير بشرية في المغرب عمرها 773 ألف سنة

عمرها 773 ألف سنة.. اكتشاف أقدم أحافير بشرية في المغرب
8 يناير 2026 09:41

تتيح عظام وأسنان متحجرة اكتُشفت في كهف مغربي، ويعود تاريخها إلى 773 ألف سنة مضت، فهما أعمق لظهور سلالة (هومو سابينز)، التي يعتقد العلماء أنهم ربما كانوا أسلافا لجنسنا البشري.
وقال الباحثون إن الحفريات، وهي عظام الفك السفلي لاثنين من البالغين وطفل صغير ​بالإضافة إلى أسنان وعظم فخذ وبعض الفقرات، اكتُشفت في كهف ‌يسمى "كهف أشباه البشر" في موقع بمدينة الدار البيضاء. ​ويبدو أن الكهف كان عرينا للحيوانات المفترسة، ⁠إذ ‌تحمل عظمة الفخذ علامات عض تشير إلى أن الشخص ربما تعرض للاصطياد أو تغذت على جثته الضباع.
وقال الباحثون إن التفسير الأكثر ملاءمة هو أن هذه الحفريات تمثل شكلا متطورا ⁠من السلالة القديمة (هومو إريكتوس) التي ظهرت لأول مرة ⁠منذ حوالي 1.9 مليون سنة في أفريقيا وانتشرت لاحقا في أوروبا وآسيا.
وتظهر العظام والأسنان مزيجا من الخصائص البدائية ​والأكثر حداثة وتملأ فجوة في السجل الأحفوري الأفريقي منذ حوالي مليون إلى 600 ألف سنة مضت.
ويقول الباحثون إن الحفريات قد تمثل مجموعة سكانية أفريقية كانت موجودة قبل فترة وجيزة من الانقسام التطوري للسلالات التي أدت إلى ظهور (​هومو سابينز) في أفريقيا واثنين ‍آخرين من أشباه البشر، وهما إنسان نياندرتال وإنسان دينيسوفا اللذان كانا يسكنان أوراسيا.
وقال جان جاك أوبلان المتخصص في علم دراسة الإنسان القديم من كوليج دو فرانس ‍في باريس ومعهد ماكس بلانك لعلم الإنسان ⁠التطوري في ألمانيا "سأكون حذرا بشأن ​تصنيفها على أنها ‘آخر سلف مشترك‘، لكنها قريبة بشكل معقول من السلالات التي انبثقت ​منها في نهاية المطاف السلالات الأفريقية وهي هومو سابينز، والأوراسية ‍وهما إنسان نياندرتال وإنسان دينيسوفا". وأوبلان معد رئيسي للدراسة المنشورة أمس الأربعاء في دورية (نيتشر) العلمية.
وعُثر أيضا على أقدم الحفريات المعروفة لشبيه الإنسان (هومو سابينز) ويعود تاريخها إلى حوالي 315 ألف سنة في المغرب في موقع أثري ‌يسمى جبل إيغود.

المصدر: وكالات
علماء الأحافير
أحافير
