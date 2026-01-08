فنانو الإمارات.. نجوم في «التوعية»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



يحرص فنانون إماراتيون على المشاركة الفاعلة في الحملات والإعلانات التوعوية، من خلال إنتاج أفلام قصيرة تنفذها جهات ومؤسسات حكومية، وتعرَض بشكل سنوي عبر القنوات المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي، في إطار جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي، ونشر الرسائل التنويرية المرتبطة بقيَم الأسرة، والتسامح، والمسؤولية المجتمعية، والروح الإيجابية، بأساليب مبتكرة وجذّابة تخاطب مختلف فئات المجتمع.

رسالة إنسانية

الممثل أحمد الجسمي من أوائل الفنانين الذين يحرصون على المشاركة المستمرة في المبادرات المجتمعية، وشارك في عدد من الحملات الوطنية الهادفة، بينها حملة «مركز الإحصاء - أبوظبي»، التي أصبح سفيراً لها إلى جانب الممثلة سميرة أحمد والإعلامي والممثل سعيد المعمري، وقدّم من خلالها أكثر من فيلم توعوي حول «مسح دخل وإنفاق الأسرة»، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية البيانات الإحصائية في رفع جودة الحياة والخدمات الاجتماعية والاقتصادية في إمارة أبوظبي. كما شارك الجسمي في حملة «لا تتردد.. افسح الطريق فوراً» في أبوظبي، التي أطلقت مجموعة من الأفلام التوعوية عبر منصاتها الرقمية، بمشاركة نخبة من نجوم التمثيل في الإمارات والخليج والعالم، بهدف ترسيخ ثقافة إفساح الطريق لمركبات الطوارئ، والتأكيد على أن سرعة الاستجابة تُحدث الفرق.

وأكد أحمد الجسمي أن الدور الحقيقي للفنان لا يقتصر على تقديم الأعمال الفنية فحسب، بل يمتد إلى توظيف الإبداع في خدمة الوطن والمجتمع. وقال: سعيد وفخور بكوني جزءاً من هذه الحملات الوطنية المهمة، التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى الأسرة والمجتمع، وأعتبر مشاركتي فيها واجباً وطنياً ورسالة إنسانية سامية.

وأضاف: هذه الحملات تعكس روح التعاون والمسؤولية المشتركة بين الأفراد والجهات الرسمية، وتنقل بصورة إعلامية مؤثِّرة الجهود الكبيرة، التي تبذلها المؤسسات والجهات المعنية لحماية المجتمع وحثّ الأفراد على التحلي بالسلوك الإيجابي والمسؤول.



الاستجابة الفورية

يلعب الفنان أحمد الجسمي بطولة الفيلم التوعوي الجديد الذي أطلقته حملة «لا تتردد.. افسح الطريق فوراً»، حيث يقدّم مشهداً درامياً مؤثراً لبلاغ حريق. ويجسّد شخصية أب يعيش لحظات من الخوف والقلق على أسرته بعد اندلاع حريق في منزله، فيسارع إلى الاتصال بشرطة أبوظبي للإبلاغ عن الحادث فيما أبناؤه عالقون في الداخل. ويستعرض الفيلم التنسيق السريع بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني للوصول إلى موقع الحادث، وإنقاذ العالقين، في تجسيد واقعي لأهمية الاستجابة الفورية، وتعاون الجمهور مع فرق الطوارئ. كما يسلّط الضوء على الدور الحيوي لإفساح الطريق أمام مركبات الطوارئ لإنقاذ الأرواح.





دور محوري

الممثل حبيب غلوم، الذي شارك في عدد من الحملات التوعوية والدعايات المجتمعية لصالح جهات مختلفة، بينها: «دائرة القضاء – أبوظبي»، و«الهلال الأحمر الإماراتي» ضمن الحملة الوطنية لأمراض القلب الخلقية، أوضح أن الإعلانات التوعوية تحمل أفكاراً ورسائل مهمة موجهة إلى أفراد الأسرة. وقال: أحرص على المشاركة المستمرة في هذه المبادرات الهادفة، إيماناً مني بأن للفن دوراً محورياً في خدمة المجتمع، ومن واجبنا كفنانين أن نُسهم في الحفاظ على قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، وتوعية الناس بالقضايا التي تمس الأسرة والشباب والأطفال.

وتابع: عندما يلامس العمل الفني واقع الناس، يصبح أكثر تأثيراً وقدرة على إحداث التغيير الإيجابي.

سلوكيات إيجابية

الممثل مروان عبدالله، الذي شارك في أحد الأفلام التابعة لحملة «لا تتردد.. افسح الطريق فوراً»، وجسّد دور شاب تسبب عن طريق الخطأ في عرقلة طريق مركبة طوارئ، قبل أن يكتشف لاحقاً أن من بداخلها هو صديقه، أشار إلى أهمية هذه الحملات في إيصال رسائل مؤثرة تمسّ كل فرد في المجتمع. وقال: الرسالة التي تحملها هذه الأعمال بسيطة في ظاهرها، لكنها عميقة في تأثيرها، إذ تسعى إلى ترسيخ السلوكيات الإيجابية وتعزيز ثقافة الوعي والمسؤولية المجتمعية. ولفت إلى أن الفن وسيلة قوية للتأثير، وعندما يوظَّف بشكل صحيح، يصل إلى الناس بصدق ويترك أثراً طويل الأمد.