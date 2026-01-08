رحلة بدأت من مدن ياس الترفيهية إلى "فيراري لاند"

أبوظبي (الاتحاد)

لم تتوقع أسرة مصرية مقيمة في الإمارات أن يومها العادي في جزيرة ياس سيتحول إلى بداية مغامرة العمر، حيث حصلت على رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل لمدة 5 أيام إلى "فيراري لاند" في إسبانيا لتجربة ستبقى راسخة في الذاكرة.وجاءت المفاجأة خلال فعالية "يوم التقدير 2025" في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي ، حين اختيرت الأسرة كإحدى العائلات المحظوظة من حاملي البطاقة السنوية ليعيشوا تجربة من العمر لن تتكرر.

وقال محمود عطالله (رب الأسرة): كانت رؤية وجوه أطفالنا تفيض سعادة أثناء اللعب لحظة لا تُقدّر بثمن. كنا نحب امتيازات بطاقة ياس السنوية، ولم يخطر ببالنا يوماً أنها ستصطحبنا إلى إسبانيا.

ويستمتع حاملو بطاقة ياس السنوية كل عام بفرص مميزة وتجارب غير متوقعة عبر المدن الترفيهية الأربعة في جزيرة ياس "عالم فيراري"، "عالم وارنر براذرز"، "ياس ووتروورلد"، و"سي وورلد".