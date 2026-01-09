السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
«اللوفر أبوظبي» يستضيف حفل «ماسكرايف 3»

«اللوفر أبوظبي» يستضيف حفل «ماسكرايف 3»
9 يناير 2026 14:20

أبوظبي (الاتحاد) 

يعود الحفل التنكري «ماسكرايف 3» إلى متحف اللوفر أبوظبي في نسخته الثالثة، ليحمل أجواءً احتفالية ليلية إلى أحد أبرز المعالم الأيقونية في المدينة، وذلك يوم السبت 9 فبراير المقبل.يمثل الحفل العرض الأول لثنائي الدي جي The Blaze في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يليه العرض الأول لفرقة Adriatique في أبوظبي، حيث يتحول المتحف إلى عالمٍ غامر من الموسيقى والحركة.
يُقام الحفل في حديقة المتحف، ليقدّم مفهوماً رائداً، ومشاهد صوتية نابضة بالحيوية، تجمع بين الفن، والعمارة، والحياة الليلية في تجربة استثنائية.
يبدأ عرض الدي جي الساعة 10:00 ليلاً ويستمر حتى منتصف الليل، فيما يبدأ عرض فرقة أدرياتيك اعتباراً من منتصف الليل ويستمر حتى 2:00 بعد منتصف الليل.

